明年推VR版微信？騰訊澄清後股價300元大關得而復失

騰訊 (0700-HK) 主席馬化騰今 (7) 在烏鎮「第五屆世界互聯網大會」開幕演講時表示，明年將推出 VR 版微信，目前正處於研發階段。騰訊股價應聲大漲 3.22%，突破港幣 300 元大關，主動買盤 67%。

不過，騰訊公關總監張軍其後澄清，馬化騰原意是明年會有新的 VR 設備，促使公司正研究 VR 版微信，並非明年推出市場。騰訊股價隨後走跌，截至發稿，報港幣 290.8 元，下跌 0.411%，港幣 300 元大關得而復失。

圖：新浪財經

馬化騰在大會上指出，中國電信 (0728-HK) 在烏鎮實驗網的每秒下載速度已經達到每秒 1.7G，比光纖速度更快，相信未來烏鎮互聯網大會將有大量移動 VR 設備。對於提供服務的騰訊等互聯網公司來說，現在應該認真考慮開發 VR 版微信。

不過，隨後張軍在微博澄清表示，馬化騰原話是「5G 到來，移動網速迅速提升到光纖級別，明年會有新的 VR 設備，這促使我們要可以開發 VR 版微信了。」張軍說，馬化騰並沒有說明年推出，大家別誤會！

現今每天都有超過 10 億用戶，通過微信、QQ 進行上百億次的通訊，中國 362 個城市的民眾借助騰訊微信政務服務，超過 2000 萬的行業合作企業，在騰訊的開放生態中獲取數百億收益。

馬化騰表示，未來一年，騰訊將紮根消費互聯網，擁抱產業互聯網，繼續做好「消費端」的智慧連接，更要促成「供應端」與互聯網的深度融合。