一件大事塵埃落定 這將如何影響美元、美債和美股？

正如高盛研報的觀察，美國國會分裂的格局已定，未來數年對美國經濟和政策的影響能用「僵局」來形容。那麼分屬兩黨掌控的國會將如何影響資產市場價格呢？可以說，華爾街目前仍無定論。

先拿美元來說，從周三亞盤起的走勢就波動不安，圍繞 96 關口展開「爭奪戰」。到隨後的美股盤初一度站穩 96 下方，觸及近三周新低，但美股午盤後再度漲破這一關口。

摩根士丹利和法國東方匯理銀行（Credit Agricole）的分析師堅持在長期看跌美元，理由都是民主黨贏得眾議院多數會減少新的財政刺激政策推行，代表過去幫助提振美國經濟的動能會消退。隨著歐洲和日本經濟逐漸趕上美國的腳步，歐元和日元將走強，令美元承壓下行。

花旗集團則持反對意見，認為美元匯率進一步弱化只是暫時的，一方面投資者想要對美元「追漲殺跌」的動機不是很大，歷史上同類年份也不是打破匯率趨勢的關鍵節點。由於美元遭遇拋售的幅度可能比預期要小，市場也沒有足夠重視利多於美元的因素，建議趁低買入。

三菱日聯集團 MUFG 和加拿大道明銀行的觀點，與大摩等較為一致，但切入角度是歐元的相對強勢。歐元占美元一籃子貨幣指數中的權重約為六成，可謂對美元有「舉足輕重」的影響，兩家銀行都認為 1.13 是歐元兌美元的「雙底」，未來將回到 1.16-1.18 區間，即回歸過去半年的走勢。這代表美元指數可能既不會深跌也不會飆升，主要取決變量是美國未來的財政刺激政策。

再來看美債市場。BMO Capital Markets 策略師認為，美債殖利率曲線將更為趨平，關鍵的參考指標：兩年 / 10 年期曲線不僅在未來幾周會重新跌破 20 個基點，還將跌至 18.3 個基點的多年低位。理由是，政策僵局可能會減弱美國經濟增長預期，且不會干擾聯準會逐步收緊貨幣政策的路徑，殖利率曲線將重回年初以來不斷趨平的狀態。

但丹麥丹斯克銀行（Danske Bank）不看衰長端美債殖利率，甚至預言在未來 3-6 個月，10 年期美債殖利率會邁向 3.50% 的高位，打破 10 月初所創 3.261% 的七年新高。他們認為，短期內市場的「膝跳反應」是溫和支持美債價格。不過，美國的預算赤字擴大與趨緊的貨幣政策風險不會改變，美元也將繼續受到美國經濟表現好於其他國家的提振，美債價格終將走低。

摩根士丹利另一組分析師也持相同觀點，預期市場將不再計價進一步的財政刺激政策，進而壓低美債殖利率，但未來影響美國公債市場的關鍵是看基建項目的推進情況。

最後來看美股。首先，政策陷入「僵局」對美國股市利多。美銀美林觀察發現，歷史上國會由兩黨分別控制且白宮執政黨是共和黨人時，標普 500 指數的平均年度回報高達 12%。其研報直接指出：「由於政策制定者不能輕易增做什麼或撤銷什麼，對市場來說最好的場景就是陷入僵局。」

KKM Financial 董事經理 Dan Deming 認為，「僵局」狀況代表川普政府有能力來維持一部分現有政策不變，這些親商業的政策在近期對美股等風險資產利多。資管機構 Ladenburg Thalmann 的首席執行官 Phil Blancato 認為，現在正是年底前入場美股的最好機會：

「不確定性逐步消除、經歷了 10 月深跌盤整後的美股估值相對健康，還有利多的季節性因素，例如強勁的年末節日購物季將提振情緒。未來幾天若市場波動，適合趁低買入。」

具體到板塊的後續展望方面，工業、材料和能源板塊被華爾街分析師看好。滙豐銀行首席美國經濟學家 Kevin Logan 指出，民主黨可能會與川普總統攜手推動大規模基建開支。製藥類股被公認將承壓，Fundstrat 分析師 Thomas Block 認為，川普與民主黨都有意控製藥品價格暴漲，將壓縮藥企未來盈利空間。周三果然卡特彼勒領漲大盤，輝瑞和默克等藥企盤初一度漲幅不及大盤。

除了具體的政策預期推動，將對美股形成利多的根本原因還在於美國經濟本身。德意志銀行首席股市策略師 Binky Chadha 認為，貿易摩擦惡化的風險減弱，將令市場重新聚焦於美國經濟增長，同時緩和對全球經濟增長的部分擔憂。Strategas Research 政策研究主管 Dan Clifton 也認為，川普會將焦點轉移至 2020 年爭取連任，因此將繼續推動政策來幫助經濟發展。