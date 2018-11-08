升息機率上升 3個月期美元LIBOR刷新十年新高

美國中期選舉塵埃落定。周三，聯準會 12 月升息機率上漲，從選舉前的 74% 升至 78%。

此前人民網報導稱，據多家美國媒體對已開票情況的分析，民主黨將獲得眾議院多數黨席位。共和黨則將在中期選舉後繼續掌控參議院，且優勢席位將有所增加。

金融部落格 ZeroHedge 指出，中期選舉結果被一些人解讀為美國未來繼續財政刺激措施的希望不大，經濟過熱不太可能出現，所以聯準會進一步收緊貨幣政策的需要有所減弱，但顯然這種觀點還未傳入市場。

周三，10 年期美債殖利率從前日的近 7 年高位回落，跌幅擴大至近 4 個基點，交投不足 3.190%。30 年期美債殖利率也跌破了 3.40% 關口，兩年期美債殖利率從周二所創的 2008 年以來最高回落。

升息機率上升也導致衡量銀行間借貸成本的重要指標－－三個月期美元 LIBOR 上漲約 1 個基點至 2.6011%，創 2008 年 11 月以來新高。

雖然 LIBOR 正被逐漸淘汰，但是它仍然是全球數以兆的美元信貸和浮息證券賴以參考的重要基準。即使 LIBOR 今後被有擔保隔夜融資利率（SOFR）取代，仍然有約 36 兆美元的金融工具和 LIBOR 有關聯。

如下圖所示，從場外利率互換、槓桿貸款（被視為下一次信貸危機的核心）、零售抵押貸款到複雜證券化都和 LIBOR 有關。3 個月期美元 Libor 上升表明美元融資環境的持續緊張，俗稱「美元荒」，將對整體金融狀況帶來重大風險。

Zerohedge 認為，雖然目前為止，LIBOR 並未被認為是金融環境收緊的催化劑，但這只是時間問題；聯準會也早晚要被迫結束緊縮周期，而且肯定會在 2021 年 LIBOR 不再作為主要固定收益參考利率之前。

倫敦同業拆借利率 (Libor) 是大型國際銀行願意向其他大型國際銀行借貸時所要求的利率。過去幾十年來，3 個月期美元 Libor 一直是離岸美元關鍵的短期基準利率，是衡量銀行間借貸成本的最重要指標。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）的此前數據顯示，全球有超過 800 兆美元的證券或貸款與 Libor 有聯繫，其中直接與 Libor 掛鈎了 350 兆美元掉期合約和 10 兆美元貸款，成為商業貸款、住房抵押貸款、衍生品合約等金融產品的定價基準。

負責 Libor 資訊收集與監管的英國金融行為管理局（FCA）曾在去年表示，將開始制定計劃，在 2021 年底前逐步淘汰 Libor。今年 4 月 3 日紐約聯儲與財政部金融研究辦公室推出了有擔保隔夜融資利率（SOFR）以及其他兩個參考利率，以逐步取代倫敦銀行同業拆借利率（Libor）。與 Libor 不同，SOFR 利率基於公債庫藏股市場的隔夜交易而定。

SOFR 從設計角度將低於 Libor 的利率。SOFR 的成功推廣與採用，可能會有效降低美元融資成本。「穩健」、「可靠」、「流動性大」，正是聯準會打算用 SOFR 取代美元 Libor 的核心邏輯。聯準會主席鮑威爾曾表示，SOFR 是從美國市場深度最大、最有韌性、最穩健的融資市場衍生而出，這幾個特點恰恰對應了 Libor 的不足。