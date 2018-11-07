〈10月出口連24紅〉10月出口295.7億美元歷史第3高 今年篤定刷新歷史紀錄

財政部今 (7) 日公布 10 月進出口貿易，單月出口 295.7 億美元，為歷年單月第三高，較去年同期增加 7.3%，剔除 2 月農曆春節季節性因素後，連續 24 個月正成長，創下金融海嘯後最長紀錄。另外，累計今年前 10 月出口 2796.6 億美元，較去年同期增加 207.1 億美元，創歷年同期新高，年增幅 8%。

財政部統計處處長蔡美娜表示，10 月出口創新高主要受惠於，全球經濟穩健運行、國際原油價格維持高檔、傳統需求旺季以及工作天數較長等四大因素影響，預期第 4 季外銷動能可望在需求加持下持續成長，但可能呈現 2% 的緩成長。

蔡美娜指出，歷史紀錄中全年出口達 290 億美元只有 5 次，其中 4 次都出現在今年，以此估算今年出口幾乎篤定創新高，並突破 2014 年 3200.9 億美元的歷史高點紀錄。

進一步觀察 10 月主要出口貨品，除了光學器材微降外，其他包括礦產品、化學品受惠於油價高漲，年增幅分別達 52.3%、24.4%，另外基本金屬與塑橡膠與相關製品年增幅也超過 1 成。

展望後市，蔡美娜表示，在中國與歐美採購旺季需求挹注下，加上人工智慧、5G 等新科技商機，可望持續推升第 4 季外銷動能，但因美中貿易戰、基期過高與新興市場經濟成長放緩等因素，預料年底出口成長率可能出現低度緩成長。