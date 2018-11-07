岱稜真空蒸鍍燙金產品比重提升到95% 前3季轉盈EPS 1.22元

真空蒸鍍燙金廠岱稜 (3303-TW) 下半年進入產業旺季，第 3 季營收 6.81 億元創 4 年來新高，單季毛利率也上升到 23.43%，稅後純益 4325 萬元，累計前 3 季稅後純益為 1.16 億元，較去年同期轉虧為盈，每股純益為 1.22 元。

岱稜目前正執行買回庫藏股，公司將在 12 月 18 日前於每股 25 以下執行買回 2000 張庫藏股，用於轉讓給員工。

岱稜第 3 季稅後純益為 4325 萬元，季增 15.9%，年增 42.63%，毎股純益 0.45 元；累計今年前 3 季稅後純益為 1.16 億元，較去年同期轉虧為盈，每股純益為 1.22 元。

岱稜主要產品為真空蒸鍍燙金薄膜，今年 1-9 月營收比重已拉升至 95%，光電材料事業部於 7 月 1 日起正式併入真空蒸鍍燙金事業部後，營收占比已經降至 5% 左右，岱稜主管分析，第 3 季燙金薄膜產品的銷售，約有 9 成的訂單是來自外銷，產品營收較去年同期成長近 25%，遠優於產業本身 1-3% 年平均成長率，冷燙營收增長，明顯帶動整體第 3 季營收的增加。

此外，岱稜去年於美國東岸設立營運據點後，積極拓展新客戶已有不錯的成績，美國子公司營收逐季增溫，第 3 季美國子公司營收季增約 20%，燙金產品第 3 季成長動能強勁，足見公司產品競爭力與全球通路布局，已經明顯發酵。

岱稜主管指出，第 3 季原物料價格波動劇烈，國際 PET 原膜價格也處於相對的高檔，不利於公司產品毛利率，另外，為因應此全球性原物料漲價的成本增加，公司在 5、6 月間陸續針對大部分客戶提出了適當幅度的產品漲價，加上新台幣兌美元匯率在第 3 季明顯回貶，抵銷部分原物料漲價對毛利率的傷害。

值得一提的是，公司第 3 季產能稼動率接近滿載，內部持續優化生產效能，讓公司在未增加機台設備前提下，產能與出貨金額皆大幅提升，對第 3 季產品平均毛利率的提升有正向的貢獻。

岱稜 10 月營運狀況持續火熱，燙金薄膜產品到年底前的接單暢旺，目前主要交易外幣美元持續強勁，弱勢的新台幣有利公司外銷及產品毛利率，如第 4 季原物料價格可止穩甚至下跌，營運將可預期會更好的表現。

至於目前愈演愈烈的中美貿易紛爭，岱稜對美國客戶訂單主要由台灣負責生產及行銷，因此未受貿易爭端波及。另外，公司今年初在台南麻豆廠擴廠，預計主要設備將自第 4 季起陸續完成安裝，明 (2019) 年第 1 季前完成量產準備，有助明年營運成長。