海信家電的更名史：崛起與消沉的印記

從科龍電器，到海信科龍，再到目前的海信家電(00921-HK，000092-CN)，經歷過數次更名，見證了海信家電在家電行業的變遷中走過風風雨雨，同時也見證著海信家電過往的無奈與尷尬。

在今年8月底，董事會審議通過變更公司名稱的議案，同意公司全稱由“海信科龍電器股份有限公司”變更為“海信家電集團股份有限公司”，併已於10月底生效，至於簡稱也由“海信科龍”更改為“海信家電”，將於11月8日生效。

來源：港交所

一般情況下，上市公司的名稱都會體現出公司的行業背景(如某某地產、電器、設備等)，投資者可一眼識别該公司所屬的行業，而上市公司更名往往意味著公司主營業務以及戰略定位有所變動，即有“改名換命”的說法。

記錄成長與消沉的更名史

正值彩電、電風扇等電器的家電行業萌芽之時，海信家電的前身珠江冰箱廠於1984年在廣東順德成立。於1992年改製為股份公司，全名為“海信科龍電器股份有限公司”。受益於中國市場帶來家電行業的高速發展，海信家電在1996年成功赴港上市，證券簡稱為“廣東科龍電器股份”，1999年成功在深交所A股上市。

經過幾十年在家用電器業務里的精耕細作，海信家電由起家時生產的冰箱產品壯大到如今涵蓋冰箱、家用空調、中央空調、洗衣機等家電產品的研發、生產和銷售，擁有“海信”、“容聲”和“科龍”3個品牌，產品銷往中國國内與海外市場。

創立之初，海信家電主營冰箱的生產和銷售。隨著改革開放帶來經濟的快速增長，人們生活水平的提升，20世紀80年代中後期至20世紀90年代前期，我國家電行業開始蓬勃發展，家電企業幾乎都在巨額利潤的推動下迅速實現了規模擴張。1992年12月，海信家電改製為股份公司，公司名稱為廣東科龍電器股份有限公司，業務範圍開始擴大至電視、空調等家用電器。

當時，集團旗下已擁有科龍和容聲，也一度成為中國的龍頭品牌。2006年，被海信集團收購，2010年海信集團將白電資產全部註入，以解決同業競爭。所以目前海信家電擁有海信、科龍、容聲三個“中國馳名商標”，擁有海信空調、海信冰箱、科龍空調以及容聲冰箱四個“中國名牌產品”，主導產品涵蓋了冰箱、家用空調、洗衣機等多個領域。生產基地分佈於青島、成都、江門、揚州等多個國内一二線城市，成為國内大型白色家電製造企業。

2007年，公司更名為“海信科龍”，以反映出公司與海信集團的深度融合成果，同時也去掉了此前名稱有“廣東”二字，意在表明公司已開始立足全國，不局限於廣東市場。除了2008年出現虧損，海信家電業績總體表現良好，以2013年為例，公司在2013年營收突破了200億元(人民幣，下同)，淨利潤也突破了10億元。

但業績亮眼也難以遮掩海信家電依然是家電行業二線企業的困擾。彼時，其競爭對手海爾電器(01169-HK)在2013年營收超600億元，淨利潤超過20億元，甩了海信家電幾條街。當年海信的主營收入是冰箱業務，佔了總收入近一半，但在中國冰箱市場品牌關註比例卻僅有4.8%，遭海爾、西門子等多家競爭對手擠壓。

來源：互聯網消費調研中心

2014年左右，中國冰箱及空調市場日漸步入萎縮期，加上競爭激烈。海信家電加速產業拓展，擴大白電多元化佈局，成為集生產冰箱、中央空調、洗衣機、廚房電器、環境電器、商用冷鏈等產品於一體的綜合家用電器產品製造企業，以順應當前消費細分化的市場趨勢。因此才有了近期公司變更名稱為“海信家電”的決策。

業績的不確定性：受空調業務拖累

在歷史上，空調和冰箱市場需求不佳，競爭激烈的時候海信家電業績都出現過下滑甚至虧損。例如在2015年家電市場競爭激烈，空調行業庫存高企，公司渠道質量提升緩慢、產品結構優化力度不足。導緻海信家電空調業務收入大幅下降20.77%，收入減少約24億元，影響整體盈利能力下滑。

值得註意的是，海信家電於2003年與日本企業日立合資成立了海信日立，海信家電擁有49%的股權。海信日立目前是中國多聯機市場排名第二的龍頭公司，在中央空調市場有著非常強勁的競爭力，2017年對海信家電貢獻的投資收益佔扣非後淨利潤74%，已經成為其主要的利潤來源。

在過去幾年房地產市場不太景氣的情況下，海信日立收入和淨利潤增長率都能高於15%。但在今年，海信日立的空調業務面臨較大的週期壓力。全國家用電器工業信息中心發佈的報告顯示，2018年三季度中國家電市場整體規模為1821億元，同比下降5.6%。其中，黑白電、廚衛等大家電均出現不同程度的下滑，空調市場零售額同比下跌8.7%。

在今年三季度，海信日立受需求疲軟拖累，收入和利潤增長率下降到個位數，考慮到攤銷(收購約克資產)影響，利潤下降約6%。而海信家電於今年三季度收入同比下滑了4%，淨利潤更是下滑超6成，主要原因是空調業務銷量下滑所緻。

另外，2017年，因上遊原材料漲價，中遊的企業產品生產成本端壓力較大，海信家電的營業成本也大幅上升，其中原材料成本同比增長32.24%至222.2億元，佔總營業成本比重高達92.43%。而海信家電業務中的空調業務受影響是最大的，造成空調業務毛利率走弱，下降至22.65%。2018年，原材料價格仍在繼續上漲，相信空調業務毛利率將會繼續拖累公司業績。

作者：覃漢計

編輯：唐文英