台灣隊長陳傑憲任東元年度品牌代言人 利明献：強強聯手的結合

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-06 15:27

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東元 (1504-TW) 今 (6) 日舉辦「2025 年品牌代言人發表暨見面會」，首度以年度品牌代言人結合產品形象，邀請台灣隊長陳傑憲出任年度代言人。董事長利明献表示，這是一場強強聯手的結合，如同陳傑憲率領中華隊勇奪世界棒球 12 強冠軍，此次以最節能及智能化的空調和家電產品共組 Team Taiwan 國家隊。

對於身為首位東元年度品牌代言人，陳傑憲表示，感到非常開心、榮幸。陳傑憲為東元家電代言空調、清潔、顯示器以及料理四大產品線，同時也分享自己使用各項產品的心得，指出東元是台灣在地品牌，且主打節能省電，對環境友善，更說「東元的產品真的很讚，不輸日系品牌」。

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東元 2025 年推出全新功能、外觀的 HS8 系列空調，東元空調暨智慧生活事業群彭継曾總經理指出，新產品能效超越國際品牌標準一級能效 7%，並採用智能 AI 晶片的「微風感設計」，搭配 3D 氣流。

東元空調也推出「自清淨 2.0」，不只單純內機清洗功能，外機也同步清淨，以 57 度高溫可抑菌 99%，且專為台灣潮濕氣候所設計的燦金防鏽功能，提高產品耐用度。