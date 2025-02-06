東元看好空調需求旺 今年目標銷售成長3至4成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-06 17:05

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東元 (1504-TW) 空調暨智慧生活事業群總經理彭継曾今 (6) 日指出，在政府力推補貼政策的情形下，認為整體空調需求暢旺，看好空調業務展望，今年在空調的銷售業績目標成長 30 至 40%。

彭継曾表示，包括節能減碳、深化節能都是政府近年力推的家電補貼政策，也因此帶動空調需求成長，已有產品線呈現供不應求，且從壓縮機、電頻電控等供應廠商中，看到空調需求暢旺，在家用空調補貼政策有望延續，加上商用空調因大企業、中小型企業皆有需求，今年空調銷售目標成長 30 至 40%。

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董事長利明献也指出，預期今年空調業務將大幅成長，主要推力來自政府推動深度節能的政策，且企業、工廠在深度節能或是設備更新上有需求，認為空調成長空間非常大。

利明献進一步表示，東元著眼全球市場，目前鎖定美國與東南亞市場，美國市場動能來自基礎建設、電氣化以及資料中心興建，今年也將持續進軍東南亞市場。另外，也積極搶攻歐洲、中東市場商機，規劃如何用產品組合、銷售渠道以及合作夥伴，以提升歐洲及中東市場占比。

利明献提到，目前東元在台灣與海外的營收占比，分別為 53% 與 47%，未來持續拓展海外市場，希望 3 至 4 年後可將海外營收占比提升至 50%。