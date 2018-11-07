華爾街投行：「超模」模式早已落寞 不知道維密秀為什麼還要繼續

超模，明星，閃光燈，資本，還有那個備受矚目的「Fantasy Bra」，維密大秀從來不缺少關注和看客，這些令人眼花繚亂又紙醉金迷的元素，也註定在每年的年末帶來一場「視聽盛宴」。

但今年的情況已經大有不同，全球證券和投資銀行集團 Jefferies Financial Group 的分析師表示，該節目不會有很多人觀看了，而他也長期看跌維多利亞的秘密及其母公司 L Brands 的股價。今年 Victoria's Secret（VS）年度時裝秀定於周四（11 月 7 日）在紐約舉行，並將於 12 月在電視上播出。

「VS 的定價權已經永久受損」，Jefferies 分析師 Randal Konik 表示，「多年來，電視收視率直線下降，消費者不再與『超模』產生共鳴，我們不禁要問，這家公司為什麼還要繼續舉辦時裝秀。我們預計今年的收視率會繼續下滑，而 VS 也將失去它曾在大眾心目中的重要意義。」

根據 Konik 追蹤的數據顯示，主品牌維密和旗下年輕品牌「Pink Bra」一直在以越來越低的價格促銷內衣，甚至於，公司旗下的頂級系列「Body By Victoria bras」現在正以買二送一搞促銷。可是即便如此，大眾仍舊不買賬。

Konik 表示，如果不解決維密門店太多這個根本性問題，其母公司 L Brands 的其他策略也毫無用處。而他更是在周一的報告中重申:「維多利亞的秘密品牌已經徹底毀了（broken），而『Pink』也正在毀滅當中（is now breaking）。」

對於「此情此景」，維密也不是無動於衷。早在今年 9 月，L BRANDS 已經採取行動以提高股東價值：宣布 2019 年 1 月關閉旗下 HENRI BENDEL STORES 和 HENRI BENDEL 電子商務業務。

但這似乎仍舊改變不了華爾街投行對它慘澹未來的預期，並稱這只能解決問題的冰山一角。

在今年上半年，維多利亞的秘密銷售額增長了 4％，但扣除部分項目後的利潤下降了 50％。根據 RBC Capital Markets 分析師 Brian Tunick 估算，該公司的核心品牌收益正在損失超過 8 億美元。

不過他也表示，維多利亞的秘密價值 70 億美元的特許經營權似乎被低估了（be trading at "negative value"），「我們相信一旦投資者看到一些穩定的跡象，我們可能會對公司重新評級」。

今年，Bath＆Body Works（BBW）洗護類產品貢獻該公司 70％以上的利潤，而幾年前這一比例僅為 40％。「雖然 BBW 表現耀眼，但『Pink』的擔憂一直在增加，這使得 VS 扭轉乾坤則需耗費更長的時間」 ,Tunick 如是說。

與此同時，他將 L Brands 的目標股價從 40 美元下調至 35 美元，略高於股票周二早盤交易的水平並保持了他對公司「跑贏大盤」評級。與 Tunick 不同，Konik 直接將該公司的目標股價下調至 20 美元，比當前股票交易價格低 41％，並維持「遜於大盤」的評級。

據悉，L Brands 將於周三公布第第二季業績，華爾街預計每股收益為 0.35 美元，營收為 29.6 億美元。值得注意的是，今年迄今為止，L Brands 股價已經下跌了 42%，市值僅剩不到 100 億美元。