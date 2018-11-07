自我檢測 揪出身體是否慢性發炎！

【採訪整理／葉語容】

慢性發炎彷彿身體著火，會造成器官、組織逐漸失去功能，導致肝炎、肺炎、腎臟炎、自體免疫疾病、關節炎、糖尿病、阿茲海默症、心血管疾病和癌症等，2004 年《時代》雜誌更將「慢性發炎」稱為人體的「神祕殺手」！究竟該如何自我檢測身體是否處在慢性發炎的狀態呢？

美國自然醫學博士陳俊旭說，慢性發炎就像千面女郎，許多疾病都是從發炎開始，接著以不同面貌呈現，讓人忽略原來是慢性發炎作祟。所以，減少發炎產生的機會，才是防治大部分慢性病的重點。

從細胞層面來看，人體發炎時能清除細菌，是因為產生了「自由基」，把自由基當成子彈去「氧化」細菌，藉著氧化作用來分解細菌。所以，近年被汙名化的「自由基」並不全是壞東西，人體內的白血球需要藉著它來消滅有害微生物；但問題在於這些清除的過程中，若組織內的抗氧化劑濃度不夠時，溢出細胞的自由基就可能「誤傷」其他的細胞膜，當嚴重誤傷時，會使人老化地較快，甚至產生慢性病或罹患癌症，這就是慢性發炎可怕的地方。

調控「氧化壓力」、對症下藥

才能減少慢性發炎

「抗氧化」的原理是「減少自由基」，當我們攝取足夠的抗氧化物質（如維生素 A、C、E）就能消滅自由基，減少體內的「氧化壓力」。之前有新聞報導，一位健檢報告中血壓、血糖、血脂肪都正常的人，卻突然心肌梗塞，並檢驗出體內有急性發炎反應，這可能是體內氧化壓力太高所導致。

也就是說，藉著適度的氧化來清除細菌或老舊細胞是必要的，但當氧化規模失控時，就是人體的大災難。為了減少氧化壓力，我們除了一開始就避免發炎轉變成慢性之外；已經有急、慢性發炎的人，也應該要比完全健康的人，攝取更多的抗氧化物質來減少自由基。

來源：《大家健康》 2018 年 11 月

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