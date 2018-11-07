亞運空手道金牌》谷筱霜 深山窮部落裡的女孩 靠空手道翻轉人生

【採訪整理／葉語容】

對許多生活在都市的家長來說，「投身體育」彷彿看不到前途；但對偏鄉地區、缺乏資源的孩子來說，卻是條乘載著希望的大道。對空手道亞運金牌得主谷筱霜來說，成功不是她一個人的努力，而是許多貴人營造出來的善意環境，讓她能擺脫現實困境。只要有人願意在困厄的環境裡灌注善良，就能傳遞希望，讓對未來茫然的孩子回歸正途、努力的茁壯……

谷筱霜是今年雅加達亞運女子 50 公斤量級空手道金牌得主，今年剛升大四的她，來自南投縣深山裡的信義鄉地利村。如果在 Google 地圖上找這個地方，只見一戶戶的平房，距離南投縣政府，還要開一個多小時的車！離最近的便利商店，開車也要 20 分鐘。即便對於南投來說，地利村都是個偏遠的地方。

因為窮，很多人看不到希望而走偏；但因為愛，也因為想試著「靠自己」，所以有些孩子在困厄的環境中，仍努力地堅持走正路。雖然，誰也沒有想到可以真正踏進亞運、甚至奧運的殿堂，但是，前面有人帶領、有人做到，於是希望傳承了下來；這股希望的暖流，傳進了多災多難的偏鄉、溫暖了孩子的心，甚至流進了他們身處監獄的親人心裡。

921 大地震後

為陌生人散盡家財的教練夫妻

谷筱霜的啟蒙教練是黃泰吉、廖德蘭夫婦，這對夫妻原本在台中開道館，廖德蘭教練更是空手道前國手。在 921 地震剛發生時，南投的學生曾麗如未返回台中上課，黃泰吉騎機車到南投找她，發現滿目瘡痍的南投，多的是家毀人亡的慘況，所到之處盡是人心浮動、惶惶不安的氛圍。

教練夫婦想為災區的孩子做點事，於是自告奮勇免費教授孩子們空手道，在旭光高中校長的支持下，兩人成為體育班的空手道教練，也從台中舉家遷移到南投。

這十幾年來，教練夫妻租了五棟房子，免費為幾十個孩子提供食、宿、衣物及比賽費用；孩子們從學校（體育班）下課之後，回到這個大家庭來，有些時候，晚上還繼續練習。這些孩子來自南投各地，至今黃泰吉夫妻已經幫助過大約 500 多個孩子了。

來源：《大家健康》 2018 年 11 月

更多精彩內容請至 《大家健康》