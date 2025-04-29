比特幣跟跌美債殖利率至9.5萬美元之下！貝萊德：中國正從美債轉向黃金跟加密貨幣

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-29 15:00

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全球對大加密貨幣比特幣 (BTC) 今 (29) 日在亞洲午盤時段小漲逾 0.3% 至 9.47 萬美元附近徘徊，市場關注該數位資產本周能否守住 9.5 萬美元大關。全球資產管理巨頭貝萊德(BLK-US) 最新表示，中國在面對諸多不確定性的情況下，正從美債轉向黃金和加密貨幣。

貝萊德主題主動型 ETF 主管 Jay Jacobs 近日向《CNBC》表示，全球央行正加速推進資產配置多元化戰略，以應對地緣政治不確定性加劇的挑戰，黃金與比特幣等非傳統資產成為重要選擇。各國央行對美元計價儲備資產的依賴度持續下降，這一長期趨勢在俄烏衝突等地緣事件催化下進一步提速。

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他還強調，各國央行對黃金和加密貨幣的偏好已延續三至四年，而近期國際局勢的撕裂更強化了這一轉向。

此外，俄羅斯央行 3000 億美元資產遭凍結的案例，引發多國對儲備資產安全性的重新評估。Jacobs 認為，此類事件促使中國等新興市場國家加速調整外匯存底結構。

作為全球最大資產管理公司，貝萊德已將地緣政治分裂視為未來數十年塑造全球市場的核心變量，並觀察到市場對非相關性資產的需求激增。比特幣與黃金正被共同視為對沖風險的替代性儲值工具，大量資金正從傳統股市流向這兩大領域。

市場數據也證明這一判斷。加密貨幣情報平台 Nansen 執行長 Alex Svanevik 指出，比特幣價格走勢日益呈現與那斯達克指數脫鉤的特徵，反而更接近黃金的避險屬性。儘管仍面臨經濟衰退風險，但比特幣在貿易摩擦期間的抗跌性已引發機構投資者關注。

QCP 資本也分析指出，比特幣正獲得類似黃金的避險吸引力，尤其在美股持續下跌背景下，比特幣作為抗通膨工具的價值重獲認可，可能為機構入場創造新契機。