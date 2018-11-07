知識型網路工作者崛起 用創意點燃孩子的學習熱情！

【採訪／楊育浩、文／葉語容、攝影／許文星】

未來 AI（人工智慧）即將廣泛應用，產業的更迭勢必更加快速，有專家預測，將有一半的工作會被人工智慧取代。假若如此，職場的需求多變難測，而教育與學習的環境又會出現什麼變化？我們該怎麼學習？又該如何教育下一代？

「引發學習動機」才是教育的本質，曾經是高中歷史老師的臺灣吧營運長蕭宇辰以自己的教學經驗分析：「以前的人說『給他魚竿，不如教他釣魚。』但現在，你甚至不能確定魚竿是不是有用的；所以，『引發學習動機』才是教育應該做的！」

網路影音動畫

引起孩子學習的樂趣

臺灣吧在 2014 年 11 月設立，成立的契機是四位創辦人在 9 月份，玩票性質地推出第一支「動畫臺灣史」影片，這支花了他們半年空閒時間做的動畫，出乎意料地在三天內就突破 10 多萬人次的點閱數，這個驚喜鼓舞了他們，於是旋即決定打鐵趁熱、成立公司，開啟他們的夢想之門。

營運長蕭宇辰在 2014 年時還是高中歷史老師，當時想對枯燥的傳統教材做出改變，於是找到不同背景的夥伴一起製作「動畫臺灣史」；沒想到玩票性質的初試啼聲之作，在網路上卻引發很大的迴響，也意外發現這塊市場的需求。

以往給人「古板、無趣」等刻板印象的歷史題材，可以在網路上廣受歡迎，顯示只要表達方式夠貼近網路世代、觀點夠獨特，即便是有些深度、難度的內容，也可能成為吸睛的焦點。動畫裡有趣的口條及觀史角度，讓人耳目一新，現在有些學校老師也用此作為歷史課的輔助教材。

蕭宇辰說：「希望觀眾看我們的影片，開心地笑出來，也能學到東西，繼而引發對『知識』的興趣。」對臺灣吧來說，從比較輕鬆、娛樂的角度來看待知識，讓學習不只在教室裡進行，還可以用其他的方式來分享，這是臺灣吧想營造的氛圍。就像有些藝文沙龍、時尚沙龍，是在一個輕鬆的空間裡，與同好交流，這種悠閒又有些叛逆意味的空間氛圍，是公司命名為臺灣「吧」的原因，也就是一方「知識沙龍」的園地。

來源：《大家健康》 2018 年 11 月

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