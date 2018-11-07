無法請外勞 怎麼減輕照顧負擔

【採訪整理／梁雲芳】

當家中出現臥病在床、無法自理生活的病人時，若不想將其送安養機構，就必須考慮請專人照顧。假如是獨子，沒有其他家人可以幫忙照顧罹病親人，也難以聘請外勞，該怎麼辦？

照顧者最重要的是調整身心，使其平衡，當精神恢復時，就容易找到協助的資源。中華民國家庭照顧者關懷總會副主任張筱嬋曾協助一位獨子照顧帕金森氏症的媽媽，最初案主身心慌亂，但調整好情緒，尋求社會及政府相關照顧資源後，減輕不少負擔，最後又重回工作崗位。

這名獨子 38 歲，是上班族，母親因帕金森氏症住院兩次後，醫師告訴他，母親必須長期臥床，他瞬間身分改變，必須成為照顧者，當下十分慌亂，因為不知道要怎麼安頓臥床的媽媽？工作怎麼辦？政府有哪些資源可以協助及輔助？社會又有哪些照顧資源可以利用？

最初面對時，獨子十分挫折，其一是不瞭解長照資源，必須耗時耗力進行搜整及串聯；其二是必須暫離職場，原有的收入來源、享有的勞健保，被迫中斷，經濟方面缺乏保障，種種窘境讓他背負沉重的照顧壓力，無法充分休息。

善用「長照 123」

減輕照顧負擔

慌亂無法解決問題，必須冷靜面對，獨子發現自己一個人照顧不來，也需要繼續上班才有穩定的收入，必須尋求相關資源才能減輕照顧壓力，於是積極接觸民間及政府照顧資源。

目前國內的照顧資源有分政府的長照及來自民間的宗教、慈善團體及相關照護資源。家庭照顧者關懷總會提供的照顧資源，主要是協助有上班需求的照顧者，只要是上班族，就可申請，經評估後，會提供相關照顧服務。

由於獨子符合申請資格，因此可獲得彈性喘息服務、心理協談服務、電話問安與諮詢的照顧服務。張筱嬋說，雖然每一項服務都有額度限制，以彈性喘息服務為例，上限是 100 小時，但這名案主申請的時數都在額度之內，所以都是免費。

透過家庭照顧者關懷總會給予的協助，案主獲得的照顧資源越來越豐沛，也更懂得如何善用資源照顧臥床在家的母親，現階段的案主已重回職場工作，每日在外工作十小時，已經可以兼顧工作、照顧及喘息之責。

來源：《大家健康》 2018 年 11 月

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