A股占MSCI權重擬調升 顧立雄：速度比預期快 將影響被動基金布局

MSCI 明晟擬對 A 股占 MSCI 權重從 5% 升至 20%，對此，金管會主委顧立雄今 (7) 日在立法院財委會表示，A 股納入 MSCI 的速度比預期的要快，確實影響到被動型基金的布局，資金移動一定會受到影響。

MSCI 已證實，明年大陸 A 股權重將由 5% 提高到 20%，預計於明年 (2019)2 月 28 日之前宣布。若 MSCI 明年將大陸 A 股權重由 5% 提高至 20%，可能會吸引逾 800 億美元（約新台幣 2.5 兆元）的外資進大陸。

A 股占 MSCI 權重明年將提高到 20%，顧立雄表示，MSCI 納入 A 股速度比預期的要快，影響的是新興市場，不會只影響台股，還包含韓國等新興市場布局，不過，確實會影響被動型基金的布局，只是，過去二、三年，MSCI 納 A 股比重波動，對外資進出、股市量能還好，從數據來看，連結沒想像的深，會持續關注影響層面。

至於有何因應措施？顧立雄表示，現在先持續關注，若主動型基金仍大量來，對台股有興趣，就不用太擔心。

至於上海商銀上市後，預期可望納入 MSCI 成分股，是否足以穩住台股在 MSCI 的比重？顧立雄表示，上海商銀是今年亮點，希望可以納入 MSCI。

國際市場歷經 10 月大恐慌，外資大量匯出台灣，對此，顧立雄表示，他看的是股市量能及上市櫃公司基本面，股市量能如果在，外資進出都是常態，外資布局新興市場，會隨其他因素而浮動，包括債市表現、美股牽動等，10 月匯出還包括股利匯出，且上市櫃基本面不錯。

談到外資是否回頭？顧立雄說：「再看看 11 月，最近看外資好像買賣超還正常，比 10 月好太多。」