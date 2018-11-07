金控績效看圖表秒懂 玉山金資產進步王 中信金獲利成長王 台灣金雙墊底

立委曾銘宗今 (7) 日拿出銀行局統計，質詢公股金控不論在資產、稅後純益都遠落後民營金控，就統計顯示，國泰金 (2882-TW) 穩坐資產王，玉山金 (2884-TW) 是資產成長王；稅後純益部分，2009 年時富邦金 (2881-TW) 稱霸，但 2017 年國泰金奪冠，稅後純益成長王則由中信金 (2891-TW) 拿下。至於台灣金，包含資產成長率、稅後純益成長率，排名都是最後一名。

據統計，2009 年時，資產前五名金控，公股金控有兩家入列，分別為台灣金以 4.1 兆元位居資產亞軍，兆豐金則以 2.49 兆元為第四名；到了 2017 年，雖然此兩家金控仍在前五名，但是排名都被超車，台灣金退步到第四名，資產只成長到 5.27 兆元，兆豐金則掉到第五名，資產只長胖到 3.55 兆元。

值得留意的是，台新金 2009 年時，資產排名第五名，但是到了 2017 年，下滑到第 13 名。

民營金控近幾年快速成長，有四家金控資產成長都翻倍，分別是玉山金、國泰金、中信金、富邦金。稅後淨利更是大躍進，共有 10 家金控成長超過一倍，其中，獲利最佳進步獎為中信金，成長率高達 1014%，主要是中信金併購台灣人壽，有了獲利雙引擎支撐。

反觀公股行庫，第一金資產成長率排到第七名，勉力擠進前段班；台灣金的資產成長率、稅後純益成長率卻都排最後一名，其中，稅後淨利甚至衰退超過 2 成。

曾銘宗表示，若以此狀況持續下去，往後 20 年會更嚴重，預估到 2040 年以後，泛公股金控可能會被民營金控遠遠拋在後面，加上公股人事費用高，這些都將是財政部與金管會監管要面對的問題。

對此，財政部長蘇建榮表示，泛公股金控因為有民營化，受到的包袱相對較小，盼可以加強發展第二獲利引擎，但台灣金控要肩負政策性任務，這部分要再去思考如何改善；至於公公併，則樂觀其成。