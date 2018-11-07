台灣主要報紙重要財經新聞 2018年11月07日

金管會昨（6）日公布明年度人身保險業新契約責任準備金利率，近來熱賣的美元保單，利率將調升 1 到 2 碼，保費可望降低 2% 到 6%；健康險、傷害險等保障型商品，30 年以下保單利率額外可增加幅度從 1 碼升為 2 碼，保費也可降。

台灣電動機車第四勢力成軍，三陽董事長吳清源昨（6）日在米蘭國際機車展上宣布，三陽要開發符合中油快速充換電公規的電動機車，期待以中油全台近 2,000 座加油站通路及龐大的技術資源，共組電動機車「國家隊」，將台灣電動機車「賣」向全世界。

蘋果 iPhone 新機銷售不佳，引發市場資金大逃殺，昨相關供應鏈大立光、玉晶光、和碩、穩懋、可成等八大指標股全面重挫，一天市值蒸發逾千億。

經濟日報

資金外移 國銀存款銳減

美元保單明年保費 將調降

A 股占 MSCI 權重 擬升至 20%

工商時報

政策護盤首選 金融股最給力

陸擴大內需 中概大點將

三陽＋中油組 電動機車第四勢力

聯合報

美期中選舉 全球緊張觀戰

推行動支付 財部擬增獎勵

蘋概股逃殺 8 檔蒸發千億

蘋果日報

蘋果市值 2 日蒸發 3 兆 全球蘋概股東倒西歪

三陽結盟中油 推折疊電動自行車

雙 11 刷卡回饋廝殺

中國時報

兩院若變天 政令恐難出白宮

美需要時間 形成最終對陸政策

蛋價大漲 衛生紙衝 9 年半新高

自由時報

阿里巴巴輸誠 5 年進口 2000 億美元降順差

劍指華為？ 英政府︰5G 業者應慎選供應商

全球最大自貿區 歐日 EPA 可望明年生效