蘋果多頭：不是「毒蘋果」但須更專注iPhone以外事業體

蘋果 1 日發布上一季財報，並宣布未來將停止公布 iPhone 銷量，此舉使該公司股價連日走跌。然而，蘋果多頭人士認為，股價震盪對於投資者反而是買入機會，但蘋果未來需要更加專注於發展其他事業體。

蘋果 (AAPL-US) 週二 (6 日) 股價收於每股 203.77 美元，自 1 日以來約下跌 8%，今年以來股價則上揚超過 18%。

蘋果股價日線走勢圖

除了股價走跌之外，蘋果評級和目標價格亦遭兩家華爾街機構調降，Rosenblatt 證券的分析師 Jun Zhang 認為，iPhone XS/XR 第 4 季的產量和銷量預期將下滑，將蘋果評級由買入下調至中性，目標股價下修至 200 美元。美銀美林的分析師 Wamsi Mohan 指出，蘋果 App Store 的營收增長放緩，第 4 季財測不強勁以及新興市場走勢疲弱都可能拖累股價。

蘋果多頭人士並不畏懼蘋果過去一週的大幅走跌，Granite Investment Advisors 的投資組合經理 Timothy Lesko 週二表示，蘋果未來不在財報中公布 iPhone、iPad 和 Mac 銷量並非如此讓人不安，這代表著該科技巨頭將更著重發展服務事業體與專注於長期目標。

Lesko 指出，蘋果意外的聲明將使該公司股價在近幾季出現動盪，但此為投資者購入或增持股票的機會。以長期來看，他仍看好蘋果股價表現，因為蘋果開始關注服務業務及其消費產品。



同一時間，技術分析師 Carolyn Boroden 指出，從蘋果的走勢來看，她對該公司近期表現「謹慎樂觀」。股價下行有兩個支撐點，第一個介於 196-198 美元之間，第二個為 186-192 美元，她認為蘋果有望在觸底後反彈至 243 美元左右。

美財經節目主持人 Jim Cramer 指出，蘋果並沒有毒，而在該公司龐大的庫藏股計畫下，將支撐股價，他認為可以買入蘋果。蘋果 5 日向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件顯示，在執行 1000 億美元的庫藏庫計畫方面，該公司目前已完成約 30%。