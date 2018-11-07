蘋果跌落兆美元神壇 證券公司：近期下跌是過度反應 還有上行空間

韋德布希證券分析師 Daniel Ives 重申其對蘋果股價的「優於大盤」評級，預計其服務業務將實現強勁增長，認為最近蘋果股票下跌是一種過度反應，還有上行的空間。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）最近蘋果 (AAPL-US) 股價下跌是一種過度反應。週二股價止跌反彈，上漲 1.08%，以每股 203.77 美元作收，市值跌落兆美元，來到 9841 億美元左右。

蘋果股價走勢圖。

Ives 在週一 (5 日) 發表的一份研究報告中寫道：「我們提醒投資者不要忽視蘋果在服務業領導下的大規模業務轉型。我們繼續鼓勵投資者宏觀思考，勿見樹不見林，並將上週視為後市重新評級的第一步。」

Ives 預測，蘋果的服務業務，包括其 App Store、Apple Music 和 Apple Pay 產品，將在 2020 會計年度以每年 20% 的速度增長，銷售額將超過 500 億美元。他指出，蘋果的服務業務價值介於 4000 億至 5000 億美元之間。

Ives 重申他對蘋果目標價格 310 美元，相當於當前股價的 50% 以上的上行空間。

週一早些時候，市場傳出蘋果正告知供應商取消其他 iPhone XR 生產線的計劃，蘋果股價應聲下跌 3.3% 至 200.65 美元。

上週五 (2 日)，蘋果股票下跌了 6.6%，因為最新財報購物季前瞻指引低於華爾街預期。該公司預計 2019 年第一季銷售額為 890 億美元至 930 億美元，低於分析師平均預期 930.2 億美元。