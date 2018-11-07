長實傳洽購倫敦伯爵府豪宅 估值近港幣58億元

長實集團 (1113-HK) 有意洽購英國倫敦西部伯爵府 (Earls Court) 的豪宅項目，估值達 7 億英鎊 (約港幣 71 億元)。扣除 Lillie Square 應佔部份，長實擬洽購的伯爵府項目部份估值達 5.589 億英鎊 (約港幣 57.27 億元)

以改造倫敦柯芬園 (Covent Garden) 果菜中心變身成商業中心而聞名的 Captial & Counties Properties(Capco) 證實，初步洽商出售 Earls Court(伯爵府) 住宅項目 90% 權益予長實。

Capco 表示，收到多份有意洽購 Earls Court 權益的提案，其中包括長實集團，董事會將把這些提議與分拆該部分業務的好處比較、評估任何提案的條款。但該公司澄清，旗下的合資項目 Lillie Square 並非長實收購提議的一部分。

因此，扣除 Capco 與新鴻基地產 (0016-HK) 郭氏家族合作發展的 Lillie Square 應佔部份，長實擬洽購的伯爵府項目部份估值達 5.589 億英鎊 (約港幣 57.27 億元)。

根據 Capco 今年 6 月底中期財報顯示，位於倫敦中部的伯爵府為一個多用途發展區，撇除 Lillie Square 部份，單是應佔 63% 權益的 ECPL 部份，便可發展樓面面積 340 萬平方呎。另在西肯辛頓及 Gibbs Green Estate 方面，持有全部股權。伯爵府若完成發展，可容納 7500 戶住宅。

今年 6 月 Capco 強調引入第三方資金，作為開發 Earls Court 的可能性，更稱其為「倫敦最重要的混合用途開發機會之一」。

彭博報導指，長實的發言人未能立即置評。Capco 公佈有關消息後，其股價昨 (6) 日在倫敦時間早盤明顯上升 2.23%。

若長實再於這次落實向 Capco 收購伯爵府，將為該集團於年內第二度在倫敦出擊。此前，長實已於 6 月份以 10 億英鎊購入瑞銀英國總部所在的 5 Broadgate。

5 Broadgate 位於倫敦市 Liverpool Street 火車站及地鐵站毗鄰，為一幢建築面積約 120 萬方呎的甲級辦公大樓。物業自 2015 年落成後由瑞銀集團 (UBS) 承租作為英國總部，租約年期至 2035 年。

長實昨 (6) 日收報港幣 54.15 元，漲 2.27%。