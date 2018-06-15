仲量聯行：長實購倫敦商廈 年回報率近5% 做法聰明

長實 (1113-HK) 昨 (14) 日公佈斥資 10 億英鎊 (約港幣 105 億元) 收購英國倫敦 5 Broadgate 甲級寫字樓 (即瑞銀英國總部大樓)。截至今(15) 日 10:00，長實跌 0.381%，報港幣 65.4 元。

圖：新浪財經

5 Broadgate 物業座落於倫敦市利物浦街 (Liverpool Street) 火車站及地鐵站毗鄰，是一幢建築面積約 120 萬平方呎的簇新甲級寫字樓。物業自 2015 年落成後由 UBS (瑞銀集團) 承租作為英國總部，租約年期至 2035 年。

同時其正在倫敦開發 Chelsea Waterfront 及 Convoys Wharf，以及在劍橋郡的 Teversham Road 項目。5 Broadgate 的呎價為中環中心的 1/3，成交價僅等於中環中心的 1/4，年租金收入接近中環中心的一半，相當於回報率較中環中心高近 1 倍。

5 Broadgate 是於 2015 年落成，造價為 3.4 億英鎊，意味長實收購該項目的價錢，比造價升值 1.94 倍。該盤原業主為英國最大房地產信託英國置地及新加坡主權基金 GIC，兩者各佔一半股權。這次交易成交價則與 3 月 31 日的估值一樣。根據英國置地指，該盤每年為其提供 18% 年回報。GIC 原本是於 2013 年從兩家黑石的投資基金，購入有關物業。

香港文匯報、明報引述仲量聯行香港董事總經理及資本市場部主管曾煥平表示，長實以不到 3% 回報的價錢出售中環中心 75% 業權，換入這次英國倫敦 5 Broadgate 甲級寫字樓的 5% 回報，並且獲世界級租戶瑞銀承租，應可以抵消英國脫歐的影響，是一個聰明的做法。

長實早於 1995 年開始於英國從事房地產業務，已發展多個住宅及商用物業項目，這次落實收購利物浦街的 5 Broadgate 商業大廈，進一步擴大在英國的地產業務版圖。

長實主要資產分佈狀況：

香港：中環長江集團中心、和記大廈、華人行、紅磡海濱廣場、1881 Heritage

大陸：上海梅龍鎮廣場、深圳世紀匯、天津世紀都會商廈

新加坡：濱海灣金融中心

英國：倫敦 5 Broadgate

巴哈馬：大巴哈馬島度假酒店

澳洲：Duet 集團 40%

德國：ista 65% 權益

加拿大：Reliance Home Comfort 75% 權益

全球：飛機租賃業務

資料來源：香港明報