美股盤中─ 期中選舉開始進行 道瓊上漲逾120點

美國股市週二中場溫和上揚，道瓊上漲逾 120 點，投資人等待期中選舉結果。

台北時間 00:43

道瓊工業平均指數上漲 115.87 點或 0.46% 至 25577.57。

Nasdaq 指數上漲 23.70 點或 0.33% 至 7352.55。

S&P 500 指數上漲 8.14 點或 0.30% 至 2746.45。

預期民主黨將從共和黨手中，搶下眾院多數席位，共和黨則將維持參院多數。歷史上，在分裂政府的情況下，股市表現較佳。自 1928 年以來，在共和黨掌控白宮，國會分裂的情況下，S&P 500 平均年度報酬率為 12%。

投資人需了解，選舉結果不同，可能讓國會採取不同的政策，包括降低藥價，銀行管制與國防支出。

選舉前，根據 NBC News 週日公布的調查結果顯示，民主黨領先七個百分點。週一公布的數據顯示，逾 3500 萬人已提前投票，代表 2018 年期中選舉投票率創新高。2014 年，期中選舉前一天，提前投票的人數低於 2000 萬人。

分析師說，今日美國沒有重要經濟數據公布，Fed 要到週四才會公布利率決議，未來幾個小時，投資人將持續注意期中選舉。

多頭擔憂共和黨失去參眾兩院多數席位。若出現這種意外結果，股市可能下跌。但分析師說，下跌後，將是買進機會。

美國股市近來走勢震盪，投資人擔憂期中選舉，升息及獲利成長可能減緩。