期中選舉隔日 市場應關注3件事

美股週二 (6 日) 收盤後，明天哪 3 大事件將撼動市場？

1. 期中選舉

這必然是明日股市的首要推力，週二美股收高，但投資者仍在等待全美投票結果，週三才會更強烈反映。

華爾街傾向共和黨勝利，其理論是共和黨政府較親近企業，偏向放寬監管，但川普總統過於民粹主義的行動更加震撼市場，倘若民主黨在眾議院獲得勝利，或許能緩和川普的舉動。

但「政治僵局將阻礙股市收益」這想法可能沒什麼道理，因為目前的巨大牛市持續很長的時間，經歷過很多次激烈的黨派鬥爭。

根據 Briefing.com 說法，就算民主黨真的控制了眾議院，兩黨都同意增加基礎設施開銷的提案，這一點仍有利股市。

Briefing.com 也指出，共和黨若控制國會對防禦產業有利，且更有可能進行資本利得的稅減措施。倘若民主黨意外拿下兩院，這恐怕對化石燃料產業帶來麻煩。

2. Humana 公司、盤前公布零售業機

雖然政治議題將主導一切新聞，但明日盤前盤後仍有不少企業公布財報，也將推動個股走勢。

保險商 Humana (HUM-US) 是盤前焦點之一，平均而言，分析師估計 Humana 每股獲利 4.27 美元、營收略低於 140 億美元。

該公司股價在上個月震盪時變動不大，今年迄今仍有紮實收益。

Humana 也同樣會對期中選舉結果有所反應，如果共和黨守住兩院多數席地位，可能會廢除號稱歐巴馬健保的《(平價醫療法案)Affordable Care Act》，縮限醫療保險公司的能見度。

盤前數家零售業也將公布財報，例如 Office Depot (ODP-US)、 Michael Kors （KORS-US)。

21 世紀 Fox (FOXA-US) 也將公布財報，同時該公司正出售其電影事業和一些電視資產給 Disney (迪士尼) (DIS-US)。

盤後也有一些需注意的財報，如釀酒商 Keurig Dr Pepper (KDP-US) 和 Monster Beverage (MNST-US)。

3. 石油庫存

明日石油價格可能持續下行，這是取決最新庫存數據的結果。

原油期貨今日下跌，出售者認為川普政府放寬制裁，讓 8 國豁免可在 180 天內持續購買伊朗原油，這會讓供應量充足。(8 國分別為：中國、印度、南韓、日本、義大利、希臘、台灣和土耳其)