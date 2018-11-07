選後美股飆逾10%？諾貝爾經濟學獎得主：歷史市場格局可能不適用

週二 (6 日) 諾貝爾經濟學獎獲得者羅伯特席勒 (Robert Shiller) 認為，這次選舉是對美國川普總統的選民信心投票，與過去期中選舉截然不同，用投票作為預測經濟和市場趨勢的方法是不明智的。

諾貝爾經濟學獎獲得者兼耶魯大學教授席勒表示，他沒有使用期中選舉模式來協助做出他最新的市場預測。

過去歷史經驗來看，大幅波動會在期中選舉前幾週撼動股市，而選後市場會因減少不確定性而平靜下來。美國大型獨立經紀商 LPL Financial 發現，自 1950 年以來，期中選舉後至年底，市場平均飆升超過 10%。

席勒解釋：「這是相當不同的期中選舉，此時此刻，市場存在很多焦慮、很多忿怒。我認為這不容易歸入過去的期中選舉。故我認為市場歷史反應無法劇透太多。」

但是，席勒更傾向堅持透過基本面進行預測。

席勒表示：「即使選舉非常令人不安，也不會告訴我們股市會發生非常戲劇性的事情，短時間內幾乎無法預測市場動向。而且，這是因為它不僅僅牽涉市場情緒，而是市場整體說法。」

席勒承認經濟和獲利成長穩健，但他質疑投資者對這些數字的看法。

他提到：「這在一定程度上是川普的說法，他承諾讓美國再次偉大，經濟正在增長，但這並不像有些人會讓你相信的那麼好。」

席勒一直在警告說，歷史上最長的牛市與 1929 年有著驚人的相似之處。他最近 9 月下旬的分析認為，目前的環境看起來很像咆哮的 20 年代 (1920 年)。

席勒提到：「除了大蕭條時期，我們正從一個非常低的利率體制中走出來，我們不知道會發生什麼。」