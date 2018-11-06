港交所前10個月IPO集資額2557億港元 U+A0升187%

港交所(00388-HK)公佈前10個月市場概況。

證券市場平均每日成交金額為1,127億港元，較去年同期的833億元上升35%。衍生權證平均每日成交金額為161億港元，較去年同期的113億元上升42%。牛熊證平均每日成交金額為74億港元，較去年同期的44億元上升68%。

首次公開招股IPO集資金額為2,557億港元，較去年同期的892億元上升187%；有185家新上市公司，較去年同期的131家上升41%。總集資金額為4,692億港元，較去年同期的3,644億元上升29%。

衍生產品市場方面，期貨及期權平均每日成交量為1,216,095張合約，較去年同期的829,037張上升47%。股票指數期貨平均每日成交量為507,457張合約，較去年同期的296,068張上升71%。

人民幣貨幣期貨平均每日成交量為7,219張合約，較去年同期的2,970張上升143%。

小型恒生指數期權的成交創下23,628張合約的歷史新高。恒生指數期貨的成交創下422,450張合約的歷史新高。小型恒生指數期貨的未平倉合約創下22,321張合約的歷史新高。2018年10月29日，恒生中國企業指數期貨、小型恒生指數期權及小型恒生中國企業指數期權的未平倉合約分別創下557,869張、42,569張及29,525張合約的歷史新高。