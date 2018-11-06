終端需求前景黯淡 10月NAND Flash合約價跌幅恐上看17%

根據集邦科技 TrendForce 旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 調查指出，10 月除了 SSD、eMMC/UFS 價格持續下跌外，各類 NAND Flash 顆粒與 Wafer 產品的合約價跌幅更為顯著，SLC NAND 合約價在 10 月完成第 4 季議價後，平均呈現 10-15% 的跌幅，而 10 月 TLC NAND Flash Wafer 合約價跌幅也達 13-17%，預期 11 月與 12 月價格跌勢難止。

今年 NAND Flash 市場全年處於供過於求狀態，需求面隨著筆記型電腦及智慧型手機 OEM 庫存皆已備足，加上中美貿易戰、英特爾 CPU 缺貨等影響，對需求動能可說是雪上加霜。DRAMeXchange 指出，10 月除了 SSD、eMMC/UFS 價格持續下跌外，各類 NAND Flash 顆粒與 Wafer 產品的合約價跌幅更為顯著。

DRAMeXchange 分析師葉茂盛指出，在 SLC NAND 顆粒方面，中美貿易戰的效應持續蔓延，中興被美國撤銷制裁後，原預計第 3 季開出的網通標案需求，並未如想像中順利，但製造商已預先準備庫存，使後續備貨動能受影響，導致 SLC NAND 合約價在 10 月完成第 4 季議價後，平均呈現 10-15% 的跌幅。

至於 NAND Flash Wafer 價格方面，葉茂盛表示，以過去經驗而言，跌幅通常在供應商財報季底壓力下才會較為顯著，但目前隨著各模組廠年終盤點將至，預期 11 月中後的備貨動能都將處於平淡。

另一方面，加上市場對明年上半年各類產品需求展望趨向悲觀，已有供應商提前開始降價求售 3D TLC 主流容量的產品，導致 10 月 TLC NAND Flash Wafer 合約價跌幅達 13-17%，是自 2017 年 11 月 Wafer 價格走跌以來，單月跌幅最大的一次，儘管年底歐美銷售旺季將至，此波跌價卻未能有效刺激模組廠備貨動能，預期 11、12 月的價格跌勢難止。