雙11光棍節炒熱電商網購買氣 11月報關件數上看500萬件

網路購物年度盛事「雙 11 光棍節」即將到來，根據財政部關務署，今年前 10 月簡易報關件數 430 萬件，預估在雙 11 光棍節電商炒熱買氣的加持下，11 月報關件數可望上衝至 500 萬件。

網路電商為炒熱雙 11 網購買氣推出折扣促銷優惠，根據海關通報資料，去年 11 月從大陸與香港地區進口的快遞貨物簡易申報單件數共 326.99 萬筆，較同年 10 月曾加 58.81 萬筆，單月增幅達 21.93%，以金額來看，總進口金額增加 4.87 億元，月增 23.63%。

至於消費者光棍節網購都買了些甚麼？根據海關資料顯示，去年 11 月光棍節快遞貨物主要貨品以服飾、鞋類、首飾與手機配件為主，補稅件數 11,480 件，補稅金額 919 萬 9,766 元，比起 2016 年 11 月補稅件數增幅 64.35%，補稅金額增幅也高達 64.68%。

關務署副署長彭英偉表示，因應 11 月的網購旺季來臨，為杜絕業者逃漏稅捐或規避管制等違規情形，將加強對仿冒品、危安物品等管制物品之查緝工作，關務署台北關也將加強查核高價低報、化整為零及逃避簽審等違規事項，並與賦稅署與國稅局合作，執行跨境交易查稅。