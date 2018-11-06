宏達電10月營收止跌回升 重回13億元月增4%

宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公佈 10 月合併營收 13.1 億元，月增 4.3%，年減 78.44%，成功終結連 4 個月營收衰退止跌回升；前 10 月累計營收 209.1 億元，年減 60.11%。市場推測，10 月營收之所以成長，主要是受新機銷售提升，加上在虛擬實境市場佈局效益漸顯貢獻。

宏達電從今年 5 月以來，月營收月月衰退，10 月終結連 4 個月營收減少態勢，也從 9 月創 15 年來單月營收新低後首度止跌回升，月增幅超過 4%。

宏達電旗下首款區塊鏈智慧型手機「EXODUS 1」，已針對全球加密社群與開發者開放體驗，並可透過比特幣或乙太幣，在 HTC Exodus 官網進行交易，預計 12 月到貨，目前在美國、台灣、香港等 34 個國家與地區開放申請。

不過，區塊鏈目前為小眾市場，預期營收貢獻將不會太大，據悉，宏達電年底前將推出一款中低階手機，可望藉此刺激營運回溫。

除智慧型手機外，宏達電另一成長動能虛擬實境方面，看好未來內容訂閱服務將是全球趨勢，未來 VR 也可能會遵循此一趨勢，Viveport 後續也會以推出原創重量級大作為目標。

此外，除與故宮共同推出的「再現傳奇－VR 藝術體驗特展」，發表清明上河圖系列 VR 後，今年第 4 季宏達電可望再與全球知名美術館合作，推出新的虛擬實境作品。