WTO總幹事：美中談判是好事 但修復全球貿易需要做更多

WTO(世界貿易組織) 總幹事 Roberto Azevedo 週一 (5 日) 表示，華盛頓和北京進行談判是好事，但貿易緊張局勢不會因此解決，而 WTO 的改革也需要再向前推進。

川普長期以來一直主張美中貿易嚴重失衡的主因在於貿易不公，因此希望藉由加課關稅，重新展開雙邊談判。在即將舉行的 G20 峰會上，美中領導人有機會對話，市場期待這能加速貿易協議的達成。

目前在上海參加國際進口博覽會的 Azevedo 表示，雖然雙邊會談是必要的，但其他國家也需要發表意見。

全球都受貿易緊張影響

Azevedo 認為，雖然雙邊對話有利於確保市場准入或商定貿易協議，但目前局勢顯示，貿易摩擦的大環境，正在影響其他幾個國家。

因此，他強調，僅僅雙邊談判會不夠的，需要採用多邊形式，在談話中加入不同的觀點。

他說：「當你與更多涉及的國家進行更加開放的對話時，你往往會有更高效、有助於合作的溝通。」

川普之前多次批評 WTO 是「災難」，不適合仲裁國家間的交易是否公平。Azevedo 承認，人們談論 WTO 的改革有其原因，但他相信各國都了解，WTO 仍是最適合解決爭端的組織。

美國主導改革提議

目前美國、日本、歐盟等多個成員國，也正商議改革措施。由美國主導的改革計畫倡議，如果發現有國家未報告向國內產業補助的情況，將接受處罰，例如提高世貿組織的捐款額度、禁止主持委員會等等。

預定的改革計畫中，如果這個國家的問題持續一年或更長時間，那麼他們將失去在關鍵會議上發言的權利。據一位消息人士表示，實際上，它已接近暫停參與 WTO 的資格。

此舉似乎主要針對中國。WTO 要求成員報告可能影響貿易的任何補貼或法規，但沒有懲罰規定。中國多年來備受批評，認為過度補貼鋼鐵行業，但自 2006 年以來，它幾乎沒有向 WTO 通報過這些措施。