台泥綠能邁新里程 彰濱太陽光電一期完工、二期啟動

台泥 (1101) 綠能事業邁新里程碑，今 (6) 日宣布第一期太陽光電廠 2MW 完工並聯，第二期光電廠正式啟動，預計 2019 年 6 月底前完工，加上籌設之陸域型風力發電機組，未來彰濱廠區執行的綠能共 33.7MW，預估 20 年發電達 14 億度，等於每年可供應 33 萬用戶的家庭用電，總減碳量達 77 萬噸，減碳相當於 1977 座大安森林公園。台泥企業團董事長張安平、台泥綠能董事長呂克甫及總經理翁吉良今日親自舉行啟動儀式，彰化縣長魏明谷也受邀參加。張安平表示，彰濱廠區目前正計畫一座六公頃儲能廠，有再生能源「創能」，同時需要儲能廠「備能」，綠能供電才能源源不絕，彰濱台泥綠能大樓也將對外開放，歡迎機關及教育團體參觀，成為台灣能源轉型以及企業永續的教育基地。



位於彰濱工業區的台泥綠能第一期光電廠 2MW，已經完工並聯；第二期工程 10.1MW，今年 10 月取得能源局電業籌設許可，預計 2019 年 6 月底前完工，預估年發電量達 1,382 萬度。太陽光電一期、二期，再加上籌設之陸域型風力發電機組 21.6MW，屆時在彰濱廠區執行中的綠能共 33.7MW，預估 20 年發電達 14 億度，等於每年可供應 33 萬用戶的家庭用電，總減碳量達 77 萬噸，減碳相當於 1977 座大安森林公園。



台泥綠能在台灣首創結合太陽光電及陸域風電之複合式再生能源電廠，2017 年起規劃裝置容量 12.1MW 的太陽光電發電系統以及 7.2MW 的陸域型風力發電機組，期創造最大發電量的同時，並將風機遮蔭之影響減少至最低，將土地、大自然資源做出最佳化的運用。



位於彰濱工業區的光電二期 10.1MW，於 2018 年 10 月取得能源局電業籌設許可，預計於 2019 年 6 月底前完工，以完成台泥綠能第一張太陽光電再生能源發電業執照之里程碑任務，預估首年發電量 1,382 萬度，約當 18.8 座大安森林公園碳排減量。風電電廠一期 7.2MW，於 2018 年 9 月通過電業審查會，預計 2019 年 6 月底前完工，預估首年發電量 1,907 萬度，約當 25.9 座大安森林公園碳排減量。位於台灣彰濱工業區的風電電廠二期 14.4MW，預計於 2018 年底啟動環評，預估首年發電量 3,813 萬度，約當 51.9 座大安森林公園碳排減量。



張安平董事長特別說明了，台泥綠能的品牌標識，由三個希臘字母符號組成，代表著台泥綠能的承諾，將運用大自然的資源「創能」，建置發電設備過程，更致力不對環境造成二度傷害。未來會繼續布局綠色能源，期望落實、建構更長遠的循環經濟，為環境永續盡最大努力。