資訊業務下滑 聯強10月業績衰退

聯強 (2347) 自結 10 月合併營收為 319.5 億元，較上月下滑 14%，較去年同期則略減 3%，為今年單月第二度年衰退，累計前 10 月 3164 億元，年增 9%。依產品別，資訊產品 10 月營收為 176.1 億元，較去年同期的 173.5 億元略增，但較 9 月的 223 億元減少 21%；通訊產品的營收為 24.4 億元，較去年同期的 19.7 億元大幅成長 24%，較 9 月也增加 28.4%；消費性電子產品的營收為 42.3 億元，較去年同期的 38.9 億元成長 9%，較上月略減 1.6%；IC 元件貢獻營收 76.7 億元，較去年同期下滑 22%，月減 11.8%。



累計前 10 月資訊產品營收為 1807 億元，較去年同期成長 11%，佔總營收比重為 57%；通訊產品 215 億元，同比大幅成長 38%，佔總營收比重為 7%；消費性電子產品 301 億元，年增 6%，佔比 9%；IC 元件營收為 841 億元，與去年同期持平，佔總營收的比重為 27%。



聯強營運調整績效佳，近年業績持續成長，不過，10 月受到資訊產品業務下滑影響，不但較 9 月有兩位數的減少，較去年同期也呈現小幅衰退，為今年除 2 月份唯一年減的月份。

