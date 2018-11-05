蘋果股票評級又遭下調 盤前股價跌逾1.5%

繼美銀美林後，蘋果 (AAPL-US) 又遭華爾街券商 Rosenblatt Securities 下調股票評級；受此消息影響，今 (5) 日蘋果盤前股價跌逾 1.5%。

台北時間週一晚間 9 點 53 分，Investing.com 數據顯示，蘋果盤前股價下跌 1.53%，至 204.31 美元。

蘋果盤前股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

上週五，蘋果股價收跌 6.6%，創 2014 年 1 月以來最大單日跌幅。

Rosenblatt Securities 將蘋果股票評級從「買入」下調至「中性」，並於報告中指出，蘋果很難藉由高單價策略，拉抬疲軟的 iPhone 銷售表現。

Rosenblatt Securities 分析師 Jun Zhang 表示，我們將蘋果的股票評級，下調至「中性」，反映對 iPhone XS、iPhone XR 需求低於預期的看法。

Jun Zhang 把蘋果的目標價維持在 200 美元，較上週五收盤價略低；並將 12 個月目標價，從 235 美元，下修至 220 美元。

路透社週一援引日經新聞 (Nikkei) 報導，稱由於 iPhone XR 需求不如預期，據傳蘋果已要求富士康等代工廠商，暫停增加 iPhone XR 生產線。

據悉，富士康原本準備了近 60 條生產線，用以生產 iPhone XR，但近期僅使用了 45 條。