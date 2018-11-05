【安聯投信】中美貿易紛爭緩解 亞股獲資金補血

美國期中選舉本周登場，中美貿易戰露出一線曙光，讓過去一周（10 月 25 日到 31 日）股票型基金不再全面失血，根據美銀美林引述 EPFR 統計至 10 月 31 日當周，亞洲（不含日本）股市吸金 6.57 億美元，在巴西總統選舉風險解除之下，拉丁美洲也小吸金 0.76 億美元。

亞股方面，聚焦中國，安聯中國策略基金經理人許廷全表示，新興市場指數周上漲 2.38%，新興亞洲上漲 2.45%，堪稱新興市場領頭羊，從總體經濟數據來切入，中國國家統計局公布 10 月官方製造業和非製造業 PMI 分別為 50.2 和 53.9，儘管雙雙較前月下降，但經濟延續擴張態勢，據中國央視報導，習近平表示，願意在 G20 峰會期間與川普會晤，就中美關係及其他重大問題深入交換意見，中美願意談話，意味著有機會緩解 A 股的不確定性。

台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美股大漲，加上美中貿易紛爭再現曙光，讓台股順利擺脫周線連四黑的陰霾，上周周線收紅，目前市場關注 6 日登場的美國期中選舉結果，投資人宜留意中國出口數據、台灣上市櫃公司營收狀況；外資動向上，最近一周由賣轉買，接下來外資臉色尚待觀察，建議在諸多不確定性之下，宜以主動式基金參與行情，定期定額續抱台股。

至於美股，安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，美股企業財報數據亮眼，FactSet 機構預期標普 500 企業第三季獲利成長將達 19%，緩和投資人對未來經濟展望的擔憂程度，回顧上一周，科技股帶領美股四大指數單周全面反彈：道瓊工業指數上漲 1.59%，標普 500 指數漲幅 1.30%，Nasdaq 指數上漲 1.60%，費城半導體指數則強彈 7.31%。

林素萍分析，在經濟數據方面，美國供應管理協會 （ISM） 公布 ISM 製造業指數為 57.7，為連續 26 個月擴張，其中新訂單指數新訂單指數為 57.4，為 2017 年 6 月以來首次低於 60 以下，顯示經濟擴張動能力道放緩；然而，美國就業市場依舊強勁，ADP 公布美國私人企業 10 月新增就業達 22.7 萬人，創 8 個月以來新高，建議投資人宜以多元資產降低波動，同時參與美股的成長性。

安聯投信獨立經營管理 | 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

