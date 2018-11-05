【富蘭克林】投資情緒觀望，資金小幅流出股市

EPFR 統計：資金小幅流出整體股市，然整體新興市場股票型基金獲資金淨流入

美中貿易緊張局勢現緩和曙光、激勵全球股市反彈，然 11 月份包含美國期中選舉、G20 峰會、英國脫歐談判與義大利預算案等政治變數，投資人偏向觀望，資金小幅流出股市，惟整體新興股票型基金獲資金淨流入，依據研究機構 EPFR 統計 2018/10/25-2018/10/31 基金資金流向顯示，股票型基金資金淨流出 14 億美元，美國股票型基金小幅資金淨流出 2 億美元，國際股票型基金資金淨流出 39 億美元，日本股票型基金獲資金淨流入 38 億美元，歐洲股票型基金為資金淨流出 29 億美元；整體新興市場股票型基金獲資金淨流入 18 億美元、連續三週資金淨流入。(附表一)

富蘭克林證券投顧分析，美中貿易緊張情勢可望緩和，激勵全球股市十一月首週上漲，若美中貿易關係能隨著 11/6 美國期中選舉結果抵定、11 月底雙方領袖會面後有突破性進展，有助全球風險性資產持續上演慶祝行情，然而考量協商過程中紛擾仍多，建議投資人仍應做好攻守兼備的資產配置，靜待政策明朗；建議投資人核心配置靠攏新興國家高息債、放空美國公債及放空歐元的全球債券型基金、以及美國平衡型基金，積極者可留意美股及大中華股市的低接機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人陶德 ‧ 布萊頓指出，美國川普總統鼓吹的保護主義並非其創舉，數年來英國退歐、義大利的民粹政黨、難民議題等皆是，然而美國的保護主義對有全球供應鏈的公司可能造成影響，但各公司潛在影響程度不一，選股上仍關注個別公司的基本面，除了投資傳統的配息型產業如電信、公用事業、不動產及民生消費外，另看好科技、醫療、金融類股的投資機會；固定收益方面，貿易爭端可能導致成本上揚，進一步推升通膨，隨著利率上揚，投資等級債的投資吸引力浮現，而高收益債佈局則偏好預期槓桿比例降低、信用體質出現改善的高收益債公司。

過去一週債券型基金遭資金淨流出 82 億美元：其中投資等級債券型基金遭大幅資金淨流出 50 億美元，新興市場債基金為資金淨流出 9 億美元，高收益債券型基金則為資金淨流出 29 億美元。(附表二)

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可 ‧ 哈森泰博指出，今年衝擊市場的多項利空因素正逐漸消除，儘管仍須留意聯準會升息的影響，然而升息背後代表強勁景氣面，新興國家實際上仍可受惠，再加上許多新興國家今年相繼升息，相較美國仍具高利差優勢；麥可 ‧ 哈森泰博同時管理富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)，他重申很多因素將推升美國公債殖利率，包括：經濟強勁、就業市場緊俏、政府支出上揚、公債買盤退場等，將持續藉由放空美國公債、拉高持債殖利率與降低存續期間之策略來因應美國利率走升風險。

亞洲股市外資動向：外資由賣轉買，以台灣買超金額最大

美中貿易衝突擔憂降溫、美國企業財報利多與中國政策利多等消息帶動亞股反彈走強；過去一週外資於亞股由賣轉買，其中以台灣買超金額最高、獲外資買超 6.45 億美元。(附表三)

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾指出，今年以來中美貿易爭端升級導致幾輪針鋒相對的關稅威脅，而美國施壓的時點正處於中國壓力較大的時期，包含勞動力成本優勢正在消退、進行去槓桿過程，不過，供給側改革和去槓桿應有助於緩解結構性風險，同時，以創新、技術和消費的轉變作為成長主要動能則提升了中國企業獲利的可持續性，實際上不少企業財報令人鼓舞，且營運與財務情形同步改善，我們仍從中看到許多投資機會。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

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