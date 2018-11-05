大陸硬板客戶訂單強 牧德10月業績微增 Q4營收獲利看法樂觀

AOI 檢測設備商牧德科技 (3563) 受惠於大陸硬板廠自動化設備需求持續增溫，帶動 10 月營收達 3.16 億元，年增 84.15%、月增 0.58%，展望整體第四季，公司表示非常樂觀，單季營收與獲利均可望挑戰單季歷史新高。牧德累計今年 1 到 10 月營收為 25.83 億元，年增 141.51%，對第四季的獲利非常值得期待。牧德第三季合併營收為 9.65 億元，年增 160.81%，營業毛利為 7.03 億元，稅後淨利為 4.35 億元，年增 280.79%，創下單季歷史新高，單季每股淨利 10.07 元，賺進一個資本額；累計今年前三季合併營收為 22.67 億元，營業毛利為 16.21 億元，稅後淨利為 9.60 億元，年成長 258.58%，每股淨利 22.4 元。



對後續展望，牧德提到，除既有五箭策略仍在持續成長以外，也針對擴張全球市占率提出新策略，預估明年將有 65 億元新商機會挹注市場，其中包括大陸中小客戶、國際市場布局約 10 億、COF 市場約 15 億、Smart Camera 和專為軟板開發的新品各 20 億，牧德非常有機會從這五大領域中受惠，對公司明年營運表現審慎樂觀以對。





