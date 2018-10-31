牧德獲新產品商機及市占率擴大挹注 指明年營運不悲觀

PCB 及半導體 AOI 設備廠牧德 (3563-TW) 今 (31) 日出席由 OTC 主辦的法人說明會；牧德前 3 季稅後純益 9.55 億元，年增 2.57 倍，每股純益達 22.4 元，該表現使其對 2019 年營運展望，抱持樂觀看法。

牧德總經理陳復生指出，牧德科技現有市場占有率的擴張及估算有高達 65 億元新市場商機的加入，牧德 2019 年營運沒有悲觀的理由。

雖然因為美中貿易大戰讓市場籠罩著低氣壓，市場認為明年景氣會下滑，牧德董事長汪光夏表示，景氣下滑會造成市場萎縮這無可避免，但不代表牧德業績就跟著比例萎縮，只要牧德現有市場佔有率擴張的幅度大於市場受環境萎縮，倆相抵依然會有成長。

牧德總經理陳復生也指出，過去 2016、2017 及 2018 年前 3 季，牧德由於第 1、2、3 箭符合市場需求的產品的推出，營收業績成長了 32%、77% 及 152%，牧德產品整體市場占有率也相對地從 8% 成長到 30%，這代表牧德是高度成長的公司；同時，敏惠今年 7 月又推出 AOI+AI 的功能，更拉大與競爭對手的差距，因此展望明年整體市場佔比仍會加大。



陳復生表示，明年現有產品市場佔比加大之外，牧德預估有五大區塊總計 65 億元的新商機會加在明年市場，包含. 大陸中小客戶通路已布建完成，估計有 5 億元的商機，. 加強國際客戶的營收，依比例應有另外 5 億元的商機。

此外，牧德認為明年 COF 市場 AOI 檢測設備商機有 15 億元，另工業用智慧取像模組生產 (Smart camera) 市場商機 20 億元及. 軟板檢測等新的產品市場 20 億元。

牧德第 3 季營收 9.65 億元，創新高，毛利率 72.8%，季減 1.01 個百分點，年增 12.91 個百分點，稅後純益 4.29 億元，也同創新高，季增 32.43%，年增 2.73 倍，單季每股純益 10.07 元。牧德累計前 3 季營收為 22.67 億元，毛利率 71.53%，年增 10.12 個百分點，稅後純益達 9.55 億元，年增 2.57 倍，每股純益達 22.4 元。

牧德科技股價今天以漲停 316.5 元作收，成交量 2524 張。