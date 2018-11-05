【富邦期貨】全球金融市場日報



《台指期日盤走勢分析》

白宮經濟顧問庫德洛否認川普指派官員草擬中美貿易提案的報導，加上蘋果財測不佳股價重挫，導致美股回吐原先漲幅並收低，今日台積電、大立光等蘋概股領跌台股，加權指數盤中下跌逾百點，一度失守 9800 點，不過最後一盤爆出大單急拉，指數大幅收斂跌幅，收盤小跌 0.17%。

《國際金融市場焦點分析》

週五亞股受到美中貿易關係緩和激勵普遍大漲，不過晚間白宮經濟顧問庫德洛否認川普指派官員草擬中美貿易提案的報導，加上蘋果財測不佳股價重挫，導致美股回吐原先漲幅並收低，今日亞股受到衝擊普遍下跌，貴州茅台股價再度重挫，加上前期強勢的證券等金融權重今日面臨回調壓力，A50 期貨下跌超過 200 點，港股恆生指數同受波及，期貨下跌近 600 點，回吐上週五超過一半漲幅。

《國際商品市場焦點分析》

雖然美國對伊朗制裁於本週開始生效，不過美國宣布準備對 8 個家提供豁免，條件是他們在未來幾個月裡逐步減少向伊朗採購量，此舉將一定程度上抵消制裁對供給的衝擊，紐約輕原油受到衝擊再度下跌；美國 10 月非農就業報告表現亮眼，美元反彈走高，金價受到壓抑拉回，不過依舊守住 1230 美元；受到美中貿易衝突緩和，以及預期農業部月報將下調產量預估，玉米期貨上漲逾 1%。

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