〈每週CFTC報告〉期中選舉將至 美元淨多單仍續升

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 於週五 (2 日) 公布交易者持倉報告，截至 10 月 30 日一週，投機者持有的美元指數淨多單略為增加，另一方面，墨西哥因新總統當選人的政策不確定性，投機者大幅減少墨西哥比索淨多單。

美元指數

美國期中選舉即將在 11 月 6 日舉行，市場預期民主黨將拿下眾議院，恐使美元在短期內出現動盪。

然而，包含對沖基金與大型投機者的非商業性持倉，持續增持美元指數淨多單，數據截止的一週，淨多單增加 1495 口至 39523 口，淨多單規模過去 26 週中，有 25 週呈現攀升情況，目前淨多單持倉量為 2017 年 5 月 2 日以來的最高水平。

美元持倉量變化

主要貨幣持倉量一覽

數據截止的一週，墨西哥比索的非商業性持倉淨多單劇減 24218 口至 33809 口。墨國砸 130 億美元建立新機場，已進行 1/3 以上，但因公投未通過，該國左翼總統當選人 Andres Manuel Lopez Obrador 表示，在上任後就會宣布停建，此舉使惠譽將墨西哥的展望從穩定調降為負面。

主要貨幣持倉量變化

歐元連續第 5 週遭投機者看空，數據截止的一週，淨空單規模 32662 口，為 2017 年 3 月 14 日以來的新高，預計本週進行的中期選舉，將對美元兌歐元走勢造成影響。

日圓的淨空單減少 1184 口，瑞士法郎的淨空單下滑 2583 口。英鎊、加拿大幣和澳幣的淨空單則持續增加。

美債

10 年期美債持倉量變化

截至 10 月 30 日的一週，10 年期美債多單增加 41194 口，淨空單規模下滑至 502839 口，已比 9 月 25 日的淨空單高點 75 萬口以上水平大幅下降。

然而，美國 10 月非農數據顯示工資增長正在加速中，提升聯準會持續升息的機率，美債進一步遭拋售，2 日，30 年期美債殖利率飆升至 4 年新高，可能將影響本週美債持倉量。