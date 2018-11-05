【日盛投顧】盤後分析－守穩5日線 短多不變



◆盤勢分析

1. 上週五美股下跌且 2303 聯電受福建晉華事件影響重挫，週一台股開低震盪走高，最高點 9,889.81 點收復月線（9,876 點）但尚未收復 2 年線（10,401 點）、季線（10,536 點）、半年線（10,729 點）及年線（10,755 點），最低點 9,786 點回測 5 日線（9,794 點）但守穩 10 日線（9,703 點），終場指數下跌 16.78 點，跌幅 0.17%，收在 9,889.81 點，成交金額為 1,030.86 億元，小於 5 日均量（1,238 億元）及 20 日均量（1,248 億元）。三大法人合計賣超 17.31 億元：外資買超 3.75 億元、投信賣超 4.33 億元、自營商賣超 16.73 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為 10 日線至 5 日線，壓力為 2 年線，11,073 點修正至 9,400 點反彈 0.382、0.5 及 0.618 的對應點位分別為 10,039 點、10,237 點及 10,434 點。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（76）小於 80，反彈有機會延續。

3. 櫃買指數漲幅 0.22%，收在 118.76 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為月線附近，壓力為 122 點至季線，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值仍小於 80，反彈有機會延續。近期法人著墨較深的族群為矽晶圓、被動元件、晶圓代工、IC 設計等。

4. 台股選股方向可留意半導體、蘋概、網通、PCB、工業 4.0、車用、風電、生技、金融、越概、內需、自行車等。

◆半導體、蘋概、被動元件、太陽能、風電相對抗跌

1. 半導體：可留意封測與導線架 6239 力成、2351 順德、矽晶圓 6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶、5483 中美晶及 IC 設計 4966 譜瑞 - KY、3034 聯詠、3443 創意、6138 茂達、2458 義隆電、4947 昂寶 - KY、6462 神盾、3035 智原、3227 原相、3527 聚積、6435 大中、5299 杰力、3317 尼克森、3545 敦泰、3141 晶宏、4968 立積、5269 祥碩、6415 矽力 - KY、4968 立積、5274 信驊等。2337 旺宏、2344 華邦電等雖獲利不差但留意記憶體價格趨勢向下。

2. 蘋概：iPhoneXR 預購不差，筆電等新產品也將推出，耶誕節消費旺季將至，蘋果供應鏈如 6176 瑞儀、5264 鎧勝 - KY、2382 廣達、6153 嘉聯益、2439 美律、4943 康控 - KY、6269 台郡、3673TPK-KY、3406 玉晶光、2356 英業達、3008 大立光、2474 可成、4958 臻鼎 - KY、2360 致茂、3105 穩懋、6271 同欣電等可望受惠。

3. 被動元件：族群跌幅為前波最深者，指標公司包括 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、6173 信昌電等，資金輪動，二線 2481 強茂、6284 佳邦、3537 堡達週一為族群亮點。

4. 太陽能：3576 新日光、2406 國碩、3686 達能等週一反彈。

5. 風電：國家政策加持，相關公司包括 8463 潤泰材、9958 世紀鋼、3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、2013 中鋼構、2031 新光鋼、3023 信邦、2208 台船等。

6. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 1402 遠東新、9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興等。

7. 內需：受貿易戰影響較低，相關公司包括 2633 台灣高鐵、1216 統一、2912 統一超、8341 日友等。

8. 自行車：電動自行車滲透率逐步拉高，9914 美利達、9921 巨大等可受惠。

9. 車用：Tesla 預期財報優，出貨量逐步攀升，供應鏈 1536 和大、3665 貿聯 - KY、3003 健和興、2421 建準、8349 恒耀、3019 亞光等營運可期。車用零組件股價已先行修正一大段，反彈可留意 2105 正新、3552 同致、2231 為升等。

