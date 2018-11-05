【華冠投顧】幸運星-亞股綠油油！！台股人工盤拉尾盤！！本週台股有機會坐坐大怒神？？？

◆盤勢分析

林幸蓉 分析師

焦點個股：2303 聯電、6244 茂迪、3105 穩懋、3576 新日光、2371 大同

上週五傳言川普與中共熱線的中美貿易協定後訊息不明，加上 11 月 6 日美國期中選舉將至，不確定因素使道瓊開高走低震幅達 500 點，收跌 109 點，費半跌 1.5%。影響今日亞股一片綠油油！！上週台股反彈 447 點，已經接近月線套牢賣壓區，上週五老師就提醒好友，本週需留意兩大賣壓，一是月線套牢壓力區，二是跌深反彈獲利賣壓。果然今日台股開始震盪…… 本週將有機會坐大怒神！！

今日大盤受蘋果宣布未來將不公布產品銷量（市場認為是因為手機賣得不好，所以以後不再公布）的利空影響，如 2474 可成、2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光、4938 和碩等蘋概股股價下跌，以及美國司法部控告 2303 聯電和大陸晉華涉嫌共謀竊取商業機密，求償 6,000 億元的利空而殺跌停的雙重利空影響，台股盤中大跌 120 點！！所幸控盤者利用台灣 50 成分股來拉尾盤（幾乎所有的成分股同一時間拉尾盤！！）。台股收斂跌幅僅小跌 16 點，日 K 連六紅站上月線！！今日韓、日、港等地股市跌幅至少在 0.9% 以上，台股相對人工盤強心臟！！OTC 上週五成交量超過 350 億，今日尾盤也是人工盤，拉 6488 環球晶及 3105 穩懋，帶動 OTC 上漲，日 K 也是連六紅！連續兩天站上月線！！！

今日太陽能拉尾盤如 6443 元晶、6244 茂迪、3576 新日光、2406 國碩、4934 太極。其他「漲勢較強」的有半導體的 IC 設計 4968 立積、6451 訊芯 - KY，封測 2329 華泰、3374 精材，砷化鎵 3105 穩懋，矽晶圓的 3532 台勝科、6488 環球晶……

其他類別漲幅較大者有 PCB 2383 台光電、8046 南電，其他 1312 國喬、1605 華新、2371 大同、8936 國統、4943 康控 - KY、3019 亞光、2356 英業達

「相對弱勢族群」有 PCB 2313 華通、4958 臻鼎 - KY，機殼 5264 鎧勝 - KY（以上三檔都是蘋概股），IC 設計 3443 創意、3529 力旺，晶圓製造 2303 聯電，水泥 1101 台泥、1102 亞泥，LED 2448 晶電（破底）

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最後祝大家明日操作順利！！！

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