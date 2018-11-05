台股盤中─亞股壓力重重連袂受壓 台幣仍強勢資金回流穩跌勢

隨著上周五美股回跌，亞股今 (5) 日也壓力重重，韓股和港股盤中重挫達 1.8%，日股跌幅也超過 1.56%，再加上上證指數跌 0.5%，台股連帶走弱，加權指數以跌 49.74 點開出，直接跌破 9900 點關卡，盤中跌點在 50 點左右，跌幅 0.6%，預估成交值不到 1100 億元。

法人認為，多空消息紛雜，使市場觀望氣氛重，所幸台幣繼續偏強，早盤續升值逾 5 分，資金回流對市場有部分支撐效果。

受到美中貿易戰嚴重波及，聯電今日以跌停開出，聯電強調，已火速切暫停為晉華開發技術，禁令解除後才會恢復為晉華開發技術，目前對公司營運並無重大不利影響，早盤已打開跌停，不過仍在跌 8% 左右震盪。

除了聯電在權值股中領跌，還有大立光、可成、亞泥和遠東新跌逾 3%，台泥、廣達、國巨、寶成和華碩跌 2% 之上，台積電、統一、中信金、玉山金、南亞、和碩、正新、鴻準、日月光投控、中租 - KY、兆豐金、開發金和國泰金等均跌逾 1%，顯示不論電金傳產股均受到賣壓籠罩。

從細族群來看，電腦板卡廠商多數走弱，青雲、麗臺跌超過 3%，撼訊、映泰跌 2%，華擎、技嘉跌 1% 以上。

紡織族群也偏弱，遠東新跌逾 3%，新纖跌 2%，南亞、東聯、南坊和力麗跌 1% 上下。

日前相對強勢的生技族群再度回跌，中裕大跌 7%，健亞也跌逾半根停板，基亞、生華科、智擎、美時、寶齡富錦、懷特、健喬、合一和中化等均遭壓在盤下。

由於市場傳出蘋果新手機在中國銷量不佳的消息，除了大立光、可成和台積電等大型概念股領跌，還有臻鼎 - KY、新普、美律和和碩跌 1% 左右。

元大投顧指出，美國期中選舉將於 6 日登場，預計台灣時間周三中午左右選舉結果出爐，依目前的最新發展，共和黨將贏得參議院多數席次，但眾院極可能由民主黨取得過半席次，預料貿易戰議題將暫時擱置，等待內部意見重新整合、接近下屆總統選舉前，才會重啟相關的議題，有利於緩和投資人的不安情緒。

但要留意的是，美國期中選舉結果將影響全球股市的動向，股市將持續飽受訊息面忽多忽空的干擾。

統一投顧則指出，從籌碼面來看，外資連買 1 周，買超現貨 55 億元，期貨也同步買超 4200 口，淨多單來到 3.7 萬口，籌碼維持中性，悲觀態度相較於 10 月緩和，不過，10 月 11 日爆量跳空大跌使指數摜破萬點的套牢壓力，仍未解除，短線盤面不穩仍不得大意。