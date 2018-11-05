【大行報告】交銀國際：料4季度保險行業主要指標均呈向好趨勢 維持領先

交銀國際發表研報指，前三季度盈利增速較上半年放緩。國壽(02628-HK)降幅最大，盈利由上半年的正增長轉為負增長。3季度盈利增速放緩主要受股市下跌影響，以及去年同期保費收入基數較高。該行預計4季度750天移動平均國債收益率曲線上升幅度更大，利好盈利。

研報指出，投資收益受股市下跌影響較大，並有所分化。年初以來A股持續下跌，保險公司股票投資收益同比顯著減少。國壽投資收益率降幅較大，而太保(02601-HK)和新華(01336-HK)投資收益表現較為穩健。平安(02318-HK)由於實施了新會計準則，股市下跌對損益表投資收益的影響更大，但如果按可比同業的舊會計準則口徑，仍然較為穩健。

同時，3季度壽險公司加大保障型產品銷售力度，健康險競爭有所加劇，該行預計3季度新業務價值率呈現提升態勢，從平安公佈數據來看，3季度單季新業務價值率穩定在2季度的較高水平，前三季度新業務價值率較上半年繼續提升。該行認為全年新業務價值率延續上半年以來的分化態勢，提升幅度依次為新華>平安>太平>太保>國壽。

此外，從保險公司對2019年的展望來看，都更加強調保障，各季度保費收入的分佈也會更加均衡。保險公司不會像往年一樣集中在年初大力推動短期儲蓄型產品銷售，該行預計在保障型產品的銷售上將傾斜更多資源。18年開門紅保費收入雖然低於預期，但1季度保費收入仍顯著高於其他季度，該行認為19年1季度新單保費將面臨較高基數，同比增速可能較低，但後續有望呈回升態勢。

研報預料4季度新單保費同比增速顯著提升，帶動新業務價值提速。該行預計短期股票市場呈現向好趨勢利好壽險公司投資收益，考慮到750天移動平均國債收益率曲線上行幅度更大，該行預計4季度盈利增速呈回升態勢。維持行業領先評級，維持中國平安、新華保險和中國太平(00966-HK)買入評級。