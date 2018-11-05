〈新股快遞〉傳中化能源香港IPO通過聆訊 最多集資156億元

據路透社旗下《IFR》引述知情人士報導，中化集團旗下石油貿易和煉化子公司中化能源的香港 IPO 申請已通過上市聆訊，集資額最多達 20 億美元 (約港幣 156 億元)。該公司將於今 (5) 日展開國際巡會發表會，中銀國際、里昂和摩根士丹利擔任聯合保薦人。

中化能源今年年中即已遞件申請港股 IPO，招股書顯示，2015 年、2016 年和 2017 年，中化能源營收分別為人民幣 2369.88 億元、人民幣 2613.48 億元和人民幣 3921.09 億元，淨利潤分別為人民幣 - 20.02 億元、人民幣 42.12 億元和人民幣 52.32 億元。2017 年，公司營收年增 50.03%，淨利潤年增 35.42%。

2018 年第一季，公司營收為人民幣 1200 億元，年增 12.57%，淨利潤人民幣 12.09 億元，年減 46.07%，去年同期，公司實現營收人民幣 1066 億元，淨利潤人民幣 22.42 億元。

對於 2015 年的虧損，公司解釋，由於泉州煉化於 2014 年開始營運，而 2015 年公司並無全面利用其年加工能力，外加國內銷售比例較高導致毛利率較低。

中化能源營收主要來自石油貿易、石油煉化、倉儲物流、石化銷售 4 個業務分部。而石油貿易收入構成了公司營收的主要部分，2015 年、2016 年和 2017 年，公司石油貿易業務的營收占比分別為 77.3%、81.3% 和 80.2%。2017 年，公司的石油產品貿易總量約為 1.34 億噸。