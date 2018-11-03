港股ADR收跌421點騰訊(00700-HK)ADR跌破300元

美股受挫，在ADR交易的港股亦出現回套，ADR指數收報26065點，跌421點，跌1.62%。
騰訊(00700-HK)昨在香港重上300元關，全日飆9.29%，市值單日增加約2450億元。分析員指出，騰訊勁升有「挾淡倉」的成分。升得急的騰訊控股在ADR交易是時段，跟其他港股一樣出現回調，收報295.91元，較港收市跌7.69元。
匯豐控股(00005-HK)ADR收報65.61元，較港收市跌0.79元；港交所(00388-HK)ADR收報223.71元，較港收市跌3.49元；友邦(01299-HK)ADR收報63.23元，較港收市跌1.02元。
內銀內險股向下，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.49元，較港收市跌0.09元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.46元，較港收市跌0.1元。中人壽(02628-HK)ADR收報16.51元，較港收市低0.23元。
國際油價下跌，本周跌幅逾6%。中海油(00883-HK)ADR收報13.33元，較港收市跌0.25元；中石油(00857-HK)ADR收報5.7元，較港收市跌0.12元。
中移動(00941-HK)ADR收報72.59元，較港收市跌1.46元；聯通(00762-HK)ADR收報8.47元，較港收市跌0.07元；中電信(00728)ADR收報3.69元，較港收市跌0.09元。