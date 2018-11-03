美股盤中─蘋果拖累科技股 道瓊下跌逾150點 跌回早場漲幅

美國股市週五中場下跌，道瓊下跌逾 150 點，清除了早場 198 點的漲幅。蘋果股價大跌，蓋過了較預期為佳的就業數據及對貿易的重新樂觀。

台北時間 00:22

道瓊工業平均指數下跌 127.55 點或 0.50% 至 25253.19。

Nasdaq 指數下跌 84.09 點或 1.14% 至 7349.96。

S&P 500 指數下跌 21.31 點或 0.76% 至 2719.06。

蘋果股價下跌 7%，拖累了其他科技股，如臉書與 Alphabet。

蘋果第三季 iPhone 交貨不如預期，其股價下跌。該公司對第四季的獲利預估不佳，並宣布未來公布數據將有重大改變。這足以蓋過其較預期為佳的獲利與營收。

美國今日公布 10 月新增就業 25 萬人，分析師預估為新增 19 萬人。10 月工資年率上升 3.1%。該數據公布後，股市上漲。

分析師說，今日公布的 10 月就業報告較預期強勁，對股市影響則錯綜。利多方面，強勁的就業成長有助減緩對經濟成長的擔憂。但工資年率上升 3.1%，讓 Fed 很難減慢升息速度。

投資人擔憂工資上升，通貨膨脹壓力增加，將促使聯準會 (Fed) 加速升息。央行今年已三次升息，預期年底前，將再升息一次。

分析師說，就業報告中，有好的消息，但也清楚顯示經濟成長過快，Fed 必須減緩經濟成長。

彭博社報導，川普總統要求官員開始草擬與中國的貿易協定。該報導亦拉抬了市場氣氛。

但三位政府官員稍後告訴 CNBC，沒有跡象顯示很快會與中國達成貿易協定。錯綜的報導顯示尚未有最後決議。

上週四，川普說，與中國的貿易對話，進行順利。該談話推升了週四的股市走高。