美股開盤走揚 道瓊指數漲逾190點 蘋果股價跌逾4%

美國 10 月非農就業數據優於預期，今 (2) 日美股開盤，三大指數走揚，道瓊指數漲逾 190 點；昨日公布財報的蘋果 (AAPL-US)，股價則下跌逾 4%。

台北時間週五晚間 9 點 45 分，CNBC 數據顯示，道瓊工業指數上漲 191.24 點 (0.75%)，標普 500 指數上漲 15.43 點 (0.56%)；一度受蘋果股價拖累而走跌的那斯達克指數，由跌轉漲，上揚 29.46 點 (0.40%)。

美國勞工部週五公布最新數據，10 月非農就業人口大增 25 萬人，高於市場預期 (20 萬人)；失業率持平於 3.7%，符合預期；平均時薪年增 3.1%，創 2009 年 4 月以來最大增幅。

蘋果 (AAPL-US) 日前公布會計年度第 4 季財報，營收、獲利，皆優於預期，但新一季財測保守，導致昨日盤後股價重挫逾 7%；今日開盤仍走跌，下挫逾 4%。

蘋果股價走跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

美國總統川普昨日於推特發文稱，他和中國國家主席習近平通了電話，雙方針對貿易、北韓等議題，進行了「非常好」的對話。

陸媒報導則指出，習近平說，他和川普對於中美關係穩定發展、擴大雙方經貿合作，都有良好願望，「我們要努力，把願望變現實。」

川普和習近平，預計於本月底登場的 20 國集團 (G20) 峰會上會面，據悉，川普希望藉此機會，與中國達成貿易協議，因此已要求內閣成員，起草相關條款。

中國外交部稱，習近平和川普的電話會談「非常積極」，雙方都認為，應加強貿易往來，在相互尊重的基礎上，展開磋商。

受上述消息激勵，週五亞股走揚，上證綜指收漲 2.70%，深證成指收漲 3.96%；南韓 Kospi 指數上漲 3.53%，日經 225 指數上漲 2.56%；台股收漲 61.85 點 (0.43)，至 9906.59 點。