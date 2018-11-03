美股盤後 – 貿易多空消息雜陳 蘋果領跌 美股四大指數結束連三漲 

亮麗的非農就業數據、川普對美中兩國的信心喊話，似乎都無法支撐市場買氣，隨著週五 (2 日) 貿易多空消息雜陳、蘋果削減科技股漲幅，美股四大指數結束連續三個交易日的漲勢。

週五 (2 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 109.91 點，或 0.43%，收 25270.83 點。

那斯達克指數下跌 77.06 點，或 1.04%，收 7356.99 點。

S&P 500 指數下跌 17 31 點，或 0.63%，收 2723.06 點。

費城半導體指數下跌 18.92 點，或 1.50%，收 1239.16 點。

週五貿易多空消息雜陳、相互矛盾的情況下，引發市場疑慮拋售。美國總統川普於白宮發表演說表示：「美國和中國將達成很棒的協議，結束正在進行的貿易爭端，認為這對雙方都有好處。」

然而，據知情人士透露，川普下令內閣起草中美貿易協議，美中更接近達成貿易協議，爾後，美國白宮國家經濟顧問 Larry Kudlow 澄清，目前沒有進行中國的貿易計畫，暗指川普下令內閣起草對中貿易協議可能是假消息，相互矛盾的消息引發市場恐慌。

科技股漲跌互見，蘋果 (AAPL-US) 受到手機銷售不佳、財測失利影響，週五股價應聲重挫 6.63%，自近期高點下滑 10% 跌入了修正區；亞馬遜 (AMZN-US) 持平；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.33%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.23%；臉書 (FB-US) 小跌 0.92%。

特斯拉終場小漲 0.62% 以每股 364.41 美元作收。(圖：AFP)

特斯拉 (TSLA-US) 週五宣告新車與新功能計畫，並計畫在上海生產 Model3 電動車，初期產能為每週 3000 輛，以避免關稅帶來的影響。多項利多消息刺激股價上揚，同時，特斯拉證實收到 SEC 關於產能詐欺的傳票，導致盤中股價漲幅收斂，終場小漲 0.62% 以每股 364.41 美元作收。

半導體類股漲跌互見；AMD (AMD-US) 上漲 0.049%；美光 (MU-US) 上漲 0.50%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.46%；Intel (INTC-US) 下跌 2.30%；IBM (IBM-US) 下跌 0.98%

中概股 (BAT) 全面收黑；騰訊 ADR (TCEHY-US) 上漲 1.80%；百度 ADR (BIDU-US) 下跌 3.37%；阿里巴巴 ADR (BABA-US) 下跌 2.42%。

台股 ADR 全面收黑，日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.21%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.69%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 2.31%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.32%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.58%。

銀行股方面，摩根大通 (JPM-US) 股價下跌 0.56%；花旗 (C-US) 上漲 0.83%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.29 %。

華爾街分析

美國券商 TD Ameritrade (AMTD-US) 首席策略師 J.J. Kinahan 表示：「我們看到的大部分的市場交易都與財報或貿易有關，最近走勢反映了更多歷史性的波動反彈，而且我認為這 (個趨勢) 不會減緩。」

瑞穗利率策略師 Antoine Bouvet 認為，美國總統川普致電中國國家主席習近平後的樂觀表現，有助於減輕過去幾週風險情緒造成沉重打擊。

然而，Bouvet 警示：「這只是暫時的現象，我認為投資者不願意改變他們的看法，除非兩國政府給出更具體的細節，特別是任何協議的實質內容，否則 G20 會議前差不多剩下一個月的時間，這項消息還不足以穩定市場。」