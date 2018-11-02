蘋果從最後希望變成最後一根稻草？壓垮美股道瓊大跌 150 點

蘋果股價週四 (1 日) 盤後發布最新財報，手機銷售數量低於預期、購物季前瞻過於保守、甚至還宣布下一季開始停止報告 iPhone、iPad 和 Mac 銷售量，令投資人大失所望。同時，美銀美林下調蘋果股票評級從「買入」(Buy) 下調至「中性」(Neutral)，進一步擊垮投資人信心，週五蘋果重挫近 7%，跌入修正領域，比近期高點下跌 10% 以上。

週五蘋果重挫近 7%。

十月拋售潮中災情較輕的蘋果，在本月初發布的最新財報普遍被市場視為美股後市的最後希望，如今卻可能變成壓垮後市的最後一根稻草！由於蘋果股價大跳水消弭了優於預期的非農就業數據與貿易樂觀情緒，美國股市週五 (2 日) 早盤微幅上漲後全面下跌。

台北時間週五 (2 日) 晚間 11 點半許，道瓊指數下跌 150 點，消除了 198 點開盤漲幅。S&P 500 指數下跌 0.5%，主要是受到蘋果重挫近 7% 跌幅，拖累其他科技指標股如 臉書 (FB-US) 和 Alphabet (GOOGL-US)，連帶以科技股為主的那斯達克指數亦下跌 1.3% 左右。

週四盤後交易中，蘋果已下跌高達 7% 並短暫跌破歷史性的兆美元市值後，該公司股價週五開盤價為 209.41 美元。

美銀美林將蘋果評級從「買入」下調至「中性」有四大原因：首先 App Store 商店營收增長放緩，特別是在大中華地區；第二，截自 12 月的季度前瞻意味著 iPhone 銷量低於預期；第三，蘋果欲蓋彌彰，停止公告 iPhone 等裝置銷量；第四，由於美元走強，導致新興市場成長放緩。

美銀美林分析師 Wamsi Mohan 在報告中表示：「我們看到宏觀經濟環境走弱的風險增加，我們越來越關注的事情是，並非所有的蘋果弱點都會在短期內顯現出來，未來我們很可能會看到進一步的負面預估。」

美銀美林分析師還將蘋果 12 個月目標價格從 235 美元下調至 220 美元。

此外，面對蘋果手機銷售下滑，特斯拉執行長馬斯克週五表示：「蘋果公司過去常常推出令人驚艷的產品，雖然目前他們仍製作出許多優秀的產品，但已經不是那麼多了。我認為人們沒必要跑去購買蘋果的 iPhone 最新產品。」