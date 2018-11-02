〈財報〉 蘋果財報喜憂參半 手機銷量、旺季前瞻遜於預期 市值跌破一兆

週四 (1 日) 美股盤後蘋果 (AAPL-US) 公布會計年度第 4 季 (截至今年 9 月底) 財報，蘋果營收和利潤連續 4 季創下最佳紀錄，亦創下史上最好的一年，主要是受益於高價位 iPhone 和服務性營收增長的影響。

然而，第 4 季售出 4690 萬台 iPhone 遠低於分析師預估的 4840 萬台，iPad 銷量也低於預期，2019 會計年度第 1 季的旺季營收前瞻更是差強人意，蘋果股價盤後聞聲大跌近 7%，市值瞬間一度跌破一兆。

蘋果股價盤後聞聲大跌近 7% 。

以下重點整理，蘋果 2018 會計年度 Q4 財報重點：

營收年增 19.5% 至 629 億美元，高於市場預期的 614.4 億美元。

稀釋後每股盈餘 (diluted EPS) 年增 40% 至每股 2.91 美元，高於市場預期的 2.78 美元。

毛利率：年增 0.7% 至 38.2%，低於市場預期的 38.3%

iPhone 平均銷售價格：年增 28% 至 793 美元，高於市場預期的 729 美元

iPhone 銷量：年增 0.4% 至 4690 萬台，低於市場預期的 4840 萬台

iPad 銷量：年減 6% 至 970 萬台

Mac 銷量：達 530 萬台，與去年幾乎持平

其他產品類別的營收年增 31% 至 42 億美元 (穿戴式裝置成長)

大中華區銷售額為 114 億美元，年增 16%

旺季營收前瞻：890 億至 930 億美元，市場預期的 927 億美元

服務性營收年增 27% 達 99.81 億美元，較上季的 30.8% 有所放緩

蘋果服務性營收 圖片來源：Zerohedge

蘋果在去年推出了 999 美元的 iPhone X，並於 9 月推出了售價 999 美元起的新款 iPhone XS 和售價 1099 美元以上的 iPhone XS Max，促使蘋果 iPhone 平均銷售價格 (ASP) 年增 28%，飆升至 793 美元，優於分析師的 729 美元，推動股利大幅增長，營收年增近 20%。

蘋果執行長庫克表示：「我們很高興能報告又一季創紀錄的財報，2018 年會計年度，我們出售 20 億台 iOS 設備，慶祝 App Store 成立 10 週年，並實現了蘋果史上最強的營收和獲利。」

庫克還提到蘋果創造了 195 億美元的營運現金流，並在第四季向股東回報超過 230 億美元的股息和庫藏股，使得 2018 年的總資本報酬達到近 900 億美元。

蘋果董事會已宣布派發每股 0.73 美元的公司普通股現金股利，該股利將於 2018 年 11 月 15 日派發給 2018 年 11 月 12 日收盤時已註冊的股東。

展望下一季前景，考量到新興市場疲軟以及貨幣波動，蘋果保守估計 2019 會計年度第一季營收將達 890 億至 930 億美元之間，市場預期的 927 億；毛利率則將落在 38% 至 38.5% 間，市場預期為 38.3%。

在此財報會議中，蘋果發布重磅性消息！ 蘋果首席財務官 Luca Maestri 表示，將在 2019 會季年度將開始停止報告 iPhone、iPad 和 Mac 銷售量情況。這意味著蘋果希望避免受到銷售疲弱數據的影響，也顯示該公司希望轉向更多服務性業務的願望。

Loup Ventures 的資深科技分析師 Gene Munster 表示：「蘋果希望投資者更少地關注 iPhone 手機銷量，更多關注整體蘋果業務。預估蘋果公司將需要花費好幾季才能贏回投資者對這種新公布財報方式的信心。」