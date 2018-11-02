IDC：全球3Q18智慧手機出貨量下降6% 華為再次超越蘋果

全球智慧手機供應商在 2018 年第三季度，總出貨量達 3.552 億支智慧手機，較 2017 年第三季度的 3.778 億支下降了 6%。在排名中，三星 (005930-KR) 高居第一，但出貨量較前一年下降，華為 (002502-CH) 的出貨量，則再次超越蘋果 (AAPL-US)。

今年第三季全球智慧手機出貨量排名 (圖: IDC)

三星的智慧手機出貨量在第三季減少了 1110 萬部，下降了 1.8 個百分點。不過，三星依舊擁有約五分之一的市占率。Galaxy Note 9 似乎無法彌補 Galaxy S9 和 Galaxy S9 + 所帶來的損失，更重要的是，三星在中階和低階手機中都呈現虧損。

來自中國讀華為在第三季出貨量則成長了 4.2%，市場份額達到 14.6%。目前華為的數字更接近蘋果，，但如果能夠保持態勢，這家中國智慧手機公司將成功瓦解三星與蘋果在智慧手機市場的壟斷。目前，華為的 P20 和 P20 Pro 在市場上的需求依舊強勁。

同時，由於新推出的 iPhone XS，蘋果再第三季的市占率增長了 0.8 個百分點，而另一款 iPhone XR 預計也將彥第四季暢銷。

小米則是上漲 2.2%，而 Oppo 上漲 0.3%，兩家來自中國的智慧手機製造商正在激烈爭奪第四名的位子。

從市場情況來看，消費者似乎不再痴迷於升級到最新和最好的，有越來越多的消費者趨向考慮來自中國的華為、小米和 Oppo，而非前三名的三星或蘋果。

IDC 研究經理 Anthony Scarsella 表示:「華為再次超越蘋果上升到第二名，頂端市場的競爭仍然激烈。儘管華在第三季擊敗蘋果，但由於蘋果推出了三款全新的智慧手機，蘋果可能在年終長假中再度成為市場領導者。大量高價位的智慧手機可望在下一季拉升整體平均售價。」